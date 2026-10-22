FT: Україна закуповуватиме зброю, боєприпаси та військове обладнання через агентство НАТО

У НАТО зазначають, що це вигідно обом сторонам.

НАТО дозволить Україні закуповувати зброю, боєприпаси та військове обладнання через своє централізоване закупівельне агентство. Це потенційно дасть Києву змогу отримувати оборонні ресурси швидше й дешевше, пише Financial Times.

Зазначається, що Україна розпочинає співпрацю з Агенцією НАТО з підтримки та постачання (NSPA). Це наблизить українську оборонну промисловість до західних союзників і надасть Києву додатковий канал закупівель, замість того щоб покладатися виключно на двосторонні переговори.

За словами директорки NSPA з підтримки операцій Жаклін Борсбум, це дає Україні можливість використовувати більш структуровану систему для залучення широкого спектра наших спроможностей: експертних знань у сфері закупівель, допоміжних послуг і доступу до сформованої промислової бази.

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«Це дозволить заощаджувати завдяки ефекту масштабу», – додала вона.

Наприклад, за словами Борсбум, Україна зможе звернутися до агентства із запитом: «Нам потрібно 30 тисяч комплектів військової форми. Просимо вас організувати їхню закупівлю для нас».

Очільниця Місії України при НАТО Альона Гетьманчук заявила, що сподівається: нове партнерство стане для України «важливими воротами» до оборонно-промислової екосистеми НАТО, а також забезпечить ширший доступ до контрактів, якими управляє закупівельне агентство.

Оголошення про новий механізм закупівель розвиває рішення альянсу, ухвалене у квітні, яке дозволило українським оборонним компаніям брати участь у тендерах на постачання продукції для NSPA. Це відкрило потенційно прибуткові бізнес-можливості для оборонної промисловості України, яка швидко розширюється.

За даними видання, минулого тижня NSPA організувала в Києві захід для представників галузі, у якому взяли участь близько 150 українських компаній. Під час зустрічі виробникам пояснили, як зареєструватися як потенційні постачальники та брати участь у тендерах.

Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році українські компанії стрімко наростили виробництво безпілотників та інших військових технологій. Вони розробляють озброєння й системи, які викликають дедалі більший інтерес європейських урядів, зацікавлених у модернізації власних збройних сил.

«Їхні інновації зараз розвиваються настільки швидко, що нам є чого в них повчитися. Це безумовно вигідно обом сторонам», – зазначила Борсбум.