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Ірландія може скасувати необхідність дозволу від Радбезу ООН для участі у миротворчих місіях

Нижня палата парламенту Ірландії схвалила відповідний законопроєкт. Однак опозиція застерігає, що такий крок ставить під загрозу давній статус військового нейтралітету країни.

Ірландія може скасувати необхідність дозволу від Радбезу ООН для участі у миротворчих місіях
Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін
Фото: EPA/UPG

Ірландські законодавці проголосували за законопроєкт про скасування механізму, який унеможливлює відправлення ірландських військових миротворців за кордон без санкції Організації Об'єднаних Націй.

Про це повідомляє France24.

Нижня палата парламенту Ірландії ухвалила цей документ 79 голосами проти 71. Опозиція водночас застерігає, що такий крок ставить під загрозу давній статус військового нейтралітету країни.

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Ірландія не є членом НАТО, проте її невеликі сили оборони, що налічують трохи більше 8000 військовослужбовців, традиційно беруть участь у міжнародних миротворчих операціях. 

Наразі для відправлення за кордон групи ірландських військових чисельністю понад 12 осіб необхідно виконати три умови. Це отримання згоди від уряду та парламенту, а також схвалення з боку ООН. Саме останнє тепер пропонується скасувати.

У межах змін пропонується збільшити кількість військовослужбовців, яких можна залучити без схвалення парламенту, – з 12 до 50.

Уряд стверджує, що Ірландія повинна мати можливість реагувати на кризові ситуації, не чекаючи на дозвіл Ради Безпеки ООН. Урядовці кажуть про зростання занепокоєння щодо фактичного права вето, наданого п’ятьом постійним членам ради – Китаю, Франції, Росії, Великій Британії та Сполученим Штатам.

“Рада Безпеки ООН більше не дієздатна; вона паралізована”, – заявив у парламенті прем’єр-міністр Міхал Мартін.

Мартін зазначив, що ці зміни мають на меті зберегти ірландську традицію участі в миротворчій діяльності, а не підірвати нейтралітет країни. 

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