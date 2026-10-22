​Politico: Європа обговорює кандидатуру переговорника для діалогу з Путіним щодо України

Європейські уряди обговорюють можливість призначити представника, який вестиме прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним щодо завершення війни в Україні. Серед найбільш ймовірнихпотенційних кандидатів - президент Фінляндії Александр Стубб і президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Про це пише Politico.

Дискусія активізувалася після візиту спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа до Росії. Він мав запропонувати Путіну тристоронню зустріч із президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським для обговорення припинення вогню.

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У Європі побоюються, що переговори Вашингтона й Москви без належної участі європейських партнерів можуть призвести до домовленостей, які не враховуватимуть інтересів України та безпеки регіону.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що ЄС варто визначити одного представника або групу лідерів, уповноважених вести переговори від імені Європи. За його словами, Путін не прагне спілкуватися з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, очільницею європейської дипломатії Каєю Каллас та іншими європейськими лідерами.

Перевага Стубба – добрі відносини з Трампом

Одним із головних кандидатів називають президента Фінляндії Александра Стубба. Його перевагами вважають добрі відносини з Трампом і досвід Фінляндії у взаємодії з Росією. Країни мають спільний кордон завдовжки близько 1300 кілометрів.

За оцінкою одного з європейських дипломатів, Стубб уже продемонстрував готовність брати на себе лідерство й міг би представляти Європу на майбутньому мирному саміті.

Інший можливий кандидат – президент Європейської ради Антоніу Кошта. За даними Politico, під час нещодавнього саміту в Брюсселі європейські лідери запитували його, чи не настав час поговорити з Путіним. Однак Кошта відповів, що наразі не планує такого контакту.

Частина дипломатів вважає Кошту прийнятнішим переговорником, ніж фон дер Ляєн або Каллас, оскільки він може сприйматися як більш неупереджений посередник.

Водночас у ЄС наголошують, що переговори не повинні стати справою лише кількох найбільших європейських держав. Представники Євросоюзу мають бути безпосередньо залучені до процесу, а країни-члени – отримувати інформацію про його перебіг.

ЄС наполягає на участі в переговорах

У Єврокомісії заявили, що ЄС уже бере участь у підготовці можливих мирних переговорів. Зокрема, у зустрічах в Осло напередодні візиту Віткоффа до Росії брав участь керівник апарату Урсули фон дер Ляєн Бйорн Зайберт. За словами речниці Єврокомісії Паули Пінью, учасники зустрічей обговорювали можливість переходу до тристороннього або ширшого формату переговорів за участю України та Росії. Серед основних тем – територіальні питання, гарантії безпеки та повоєнне відновлення України.

Що відомо про переговори щодо завершення війни в Україні?

20 жовтня в Осло відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського, президента Фінляндії Александера Стубба, прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере та спецпредставника США Стіва Віткоффа. Учасники обговорили пропозиції щодо встановлення миру, гарантії безпеки для України та повоєнне відновлення.

За словами Зеленського, Вашингтон погоджується з необхідністю надати Україні сильні безпекові гарантії. Серед можливих варіантів розглядають механізм, аналогічний статті 5 Північноатлантичного договору.

21 жовтня Віткофф вирушив до Санкт-Петербурга, де зустрівся з Путіним. За словами американського спецпредставника, у переговорах також брав участь Джаред Кушнер. Сторони обговорили основи мирного врегулювання та можливості продовження роботи над припиненням війни.