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Трамп прокоментував те, що Віткофф назвав Путіна "гуманістом"

За словами президента США, таке визначення "можна застовувати в контексті звільнення громадянина США з російської в’язниці".

Трамп прокоментував те, що Віткофф назвав Путіна "гуманістом"
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президента США Дональда Трампа спитали, чи він підтримує характеристику Володимира Путіна "як гуманіста", яку напередодні озвучив його спецпосланець Стів Віткофф. За словами Трампа, таке визначення можна застосувати в контексті звільнення громадянина США Стівена Габбарда, який перебував у російській в'язниці.

Про це Трамп заявив під час заходу в Білому домі, повідомляє CBS News.

"Гадаю, у цьому конкретному випадку, коли йдеться про звільнення людини, яка думала, що проведе у в'язниці все життя, так можна сказати. Але я б не став стверджувати щось однозначно", – сказав глава Білого дому.

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Слова Віткоффа викликали критику з боку представників Республіканської партії. Сенатор від Північної Кароліни Том Тілліс назвав їх обурливими й закликав спецпосланця запитати родини українських дітей, яких викрала Росія, чи погоджуються вони з такою характеристикою Путіна.

Сенатор від Техасу Джон Корнін заявив, що російський президент є "холоднокровним убивцею". Конгресмен Дон Бейкон назвав слова Віткоффа черговою ганьбою, а сенаторка Сьюзен Коллінз охарактеризувала Путіна як підбурювача війни та агресора у війні проти України.

Що саме сказав Віткофф?

Приводом для критики стала заява Стіва Віткоффа, яку він зробив 21 жовтня під час зустрічі з Путіним у Санкт-Петербурзі. Американський дипломат подякував російському президенту за звільнення 74-річного громадянина США Стівена Габбарда, який провів у російській в'язниці чотири роки.

"Ви багато говорите про мого президента, президента Трампа, як про гуманіста. Ви також гуманіст, пане, і я віддаю вам належне, висловлюю свою повагу та ще раз дякую", – сказав Віткофф Путіну. 

За підсумками зустрічей в Осло та Санкт-Петербурзі  представник США заявив про конструктивний характер переговорів щодо припинення війни. Віткофф також повідомив, що роботу планують продовжити у форматі тристоронніх переговорів між США, Україною та Росією на технічному рівні.

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