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Цієї неділі Україна перейде на зимовий час

Після переведення годинників темніти буде на годину раніше.

Цієї неділі Україна перейде на зимовий час
Фото: glavcom.ua

Цієї неділі 25 жовтня о 04:00 Україна перейде з літнього на зимовий час – годинники переведуть на годину назад.

Після переведення годинників сонце сходитиме на годину раніше, але й темніти буде на годину швидше.

Зазначимо, гаджети, як-от смартфони, планшети, комп’ютери та смарт-годинники змінюють час автоматично за умови, якщо в налаштуваннях увімкнено відповідну функцію.

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Дебати про доречність сезонного переведення годинників тривають у всьому світу давно. У 2024 році понад половина (55%) українців хотіла б припинити переводити годинники на зимовий і літній час, 39% були проти цього.

У липні 2024 року Верховна Рада скасувала перехід на літній час, однак президент Володимир Зеленський не підписав відповідний закон.

Зазначимо, тоді у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що перейти на зимовий час та залишитися на ньому назавжди – це “хороша ідея з огляду на наше здоров’я”.

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