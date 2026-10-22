Це вперше, коли пов’язане з державою угруповання, використовує таку мережу подібним чином.

Хакери, пов’язані з Росією, використовували децентралізовану мережу, якою керують волонтери, для приховування комунікації під час атаки на українську компанію, що займається логістикою зерна.

Про це пише Reuters з посиланням на дослідників компанії ESET.

Це перший задокументований випадок, коли пов’язане з державою угруповання використовує таку мережу подібним чином. Назву компанії, що стала жертвою атаки, в ESET не розголосили.

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Атака завершилася знищенням даних у компанії у вересні 2025 року. Дослідники зазначають, що цей метод може ускладнити виявлення та зупинення хакерських операцій, оскільки децентралізовані мережі не залежать від єдиного сервера, що перебуває під централізованим контролем.

Протягом усього конфлікту Росія цілеспрямовано атакує аграрний сектор України, завдаючи ударів по портах, зерносховищах і полях.

Словацька компанія у сфері кібербезпеки ESET повідомила, що в липні 2025 року зловмисники отримали доступ до систем компанії через фішинговий електронний лист, який містив шкідливий вкладений файл. Згодом зловмисники встановили програмне забезпечення, яке дозволило їм дистанційно керувати скомпрометованими комп’ютерами, переглядати файли, робити знімки екрана та викрадати документи – перш ніж 17 вересня 2025 року дані із систем компанії були знищені.

Компанія ESET пов’язала знищення даних із хакерським угрупованням Sandworm, яке, як відомо, пов’язане з російською військовою розвідкою і раніше вже фігурувало в кібератаках на енергомережі України та Польщі.

Шкідливе програмне забезпечення здійснювало зв’язок через сервер, прихований усередині Yggdrasil – експериментальної мережі, що підтримують волонтери і яке не має єдиного власника. За даними ESET, це перший зафіксований випадок використання такої мережі угрупованням, пов’язаним із певною державою.

У ESET припускають, що початковий доступ отримало інше пов’язане з Росією хакерське угруповання, яке згодом передало контроль над ситуацією групі Sandworm. Однак встановити, хто саме керував виявленим шкідливим програмним забезпеченням, не вдалося.