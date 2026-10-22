Кабмін спростив підземне будівництво для підприємств ОПК

Механізм дозволяє як створювати нові захищені потужності, так і переносити або розширювати вже наявне виробництво

Кабінет Міністрів підтримав зміни до постанови №1494, які відкривають приватному капіталу доступ до спрощеного механізму будівництва захищених виробничих об’єктів та отримання необхідних дозвільних документів. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

Девелопери зможуть за власні або залучені кошти будувати захищені об’єкти, а після завершення будівництва передавати їх підприємствам ОПК у власність, оренду або користування, пояснюють у Міноборони.

Строки будівництва, умови використання об’єкта та порядок його передачі визначатимуться договором між інвестором і підприємством ОПК. Якщо оборонному підприємству передається лише частина побудованого об’єкта, її площа має становити щонайменше 25% загальної площі та бути придатною для розміщення, перенесення або розширення виробничих потужностей, розповіли в оборонному відомстві.

«Українські оборонні підприємства мають не лише нарощувати виробництво, а й захищати свої потужності від ворожих атак. Для цього ми відкриваємо можливість приватному капіталу інвестувати у будівництво підземної інфраструктури. Підприємства отримають захищені виробничі площі, інвестори — новий напрям для вкладення коштів, а держава — додаткові спроможності для безперебійного виробництва озброєння та військової техніки без додаткового навантаження на бюджет», — зазначила заступниця міністра оборони України Ганна Гвоздяр.

Щоб девелопери могли скористатись механізмом, необхідно буде укласти угоди, зокрема, з резидентами Defence City, виконавцями державних контрактів та підприємствами, визначеними Міністерством оборони критично важливими у сфері ОПК.

Нагадаємо, про роботу над створенням системного механізму розвитку захищеної виробничої інфраструктури для підприємств оборонно-промислового комплексу Міноборони повідомляло у вересні.