​Росіяни атакували Дніпро: у приватному секторі виникли пожежі

На місці обстрілу працюють рятувальники. Попередньо, потерпілих немає.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Росія вдарила по Дніпру: внаслідок атаки виникли пожежі в приватному секторі. Пошкоджені понад 10 житлових будинків.

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За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу постраждалих немає.

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