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​Росіяни атакували Дніпро: у приватному секторі виникли пожежі

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу постраждалих немає.

​Росіяни атакували Дніпро: у приватному секторі виникли пожежі
Обстріл Дніпра
Фото: Дніпропетровська ОВА

Росія вдарила по Дніпру: внаслідок атаки виникли пожежі в приватному секторі. Пошкоджені понад 10 житлових будинків.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

На місці обстрілу працюють рятувальники. Попередньо, потерпілих немає.  

Фото: Дніпропетровська ОВА
Фото: Дніпропетровська ОВА
Фото: Дніпропетровська ОВА
Фото: Дніпропетровська ОВА

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