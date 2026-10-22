​Росіяни атакували Дніпро: у приватному секторі виникли пожежі

Росія вдарила по Дніпру: внаслідок атаки виникли пожежі в приватному секторі. Пошкоджені понад 10 житлових будинків.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
На місці обстрілу працюють рятувальники. Попередньо, потерпілих немає.
- Напередодні, 21 жовтня, російські війська атакували об’єкт критичної інфраструктури у Дніпрі. Унаслідок удару понад 30 тисяч жителів Павлоградського та Синельниківського районів, а також міста Самар залишилися без електропостачання.