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Група Нафтогаз повідомила, що підготувала 24 сценарії проходження зими

Ці сценарії підготували із урахуванням можливих російських атак.

Група Нафтогаз повідомила, що підготувала 24 сценарії проходження зими
Сергій Федоренко
Фото: пресслужба Нафтогазу

Група Нафтогаз підготувала 24 сценарії проходження зими з урахуванням можливих російських атак.

Як йдеться у повідомленні компанії у соцмережах, про підготовку до опалювального сезону та ключові потреби нафтогазового сектору в.о. голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко розповів під час онлайн-брифінгу з послами України в усьому світі.

Кожен сценарій враховує інтенсивність російських ударів, температурні умови та обсяги власного видобутку газу. Для всіх визначено алгоритми дій.

Окрему увагу приділили важливості інтенсифікації роботи з міжнародними партнерами.

«Маємо успішний приклад такої співпраці з Норвегією, яка вже надала Нафтогазу суттєву грантову допомогу для закупівлі додаткового газу. Продовжуємо спільну роботу з міжнародними партнерами, щоб забезпечити додаткові ресурси для захисту й відновлення інфраструктури та закупівлі газу», - розповів Сергій Федоренко.

  • Україна накопичила 16 млрд кубометрів газу в підземних сховищах – це найбільший обсяг із 2020 року. Запаси вдалося збільшити попри посилення російських атак на енергетичну інфраструктуру.
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