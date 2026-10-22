Група Нафтогаз повідомила, що підготувала 24 сценарії проходження зими

Група Нафтогаз підготувала 24 сценарії проходження зими з урахуванням можливих російських атак.

Як йдеться у повідомленні компанії у соцмережах, про підготовку до опалювального сезону та ключові потреби нафтогазового сектору в.о. голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко розповів під час онлайн-брифінгу з послами України в усьому світі.

Кожен сценарій враховує інтенсивність російських ударів, температурні умови та обсяги власного видобутку газу. Для всіх визначено алгоритми дій.

Окрему увагу приділили важливості інтенсифікації роботи з міжнародними партнерами.

«Маємо успішний приклад такої співпраці з Норвегією, яка вже надала Нафтогазу суттєву грантову допомогу для закупівлі додаткового газу. Продовжуємо спільну роботу з міжнародними партнерами, щоб забезпечити додаткові ресурси для захисту й відновлення інфраструктури та закупівлі газу», - розповів Сергій Федоренко.