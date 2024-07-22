МОЗ підтримав відмову від переходу на літній час

МОЗ вважає, що перейти на «зимовий час» 27 жовтня та лишитися на ньому назавжди — це «хороша ідея з огляду на наше здоров’я».
Як аргументи за таке рішення парламенту, МОЗ навело:
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Циркадні ритми – циклічні коливання інтенсивності біологічних процесів, повʼязані зі зміною дня й ночі. На думку вчених, зміна часу двічі на рік порушує сталі циркадні ритми, впливаючи на наш внутрішній «біологічний годинник». Це підвищує ризики розвитку проблем зі сном, серцево-судинних захворювань, погіршення настрою і психічного стану, зниження пам’яті та уваги тощо.
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Перехід на літній час може знижувати ефективність сну і збільшувати час засинання – око сприймає більше світла, тож організм виділяє менше гормону мелатоніну (що регулює цикли сну і неспання). Порушення сну, спричинені зміною часу, можуть тривати кілька днів, і це має особливо негативний вплив на людей, які вже мають розлади сну.
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Опитування Американської академії медицини сну (AASM) показали, що близько 63 % американців воліли б відмовитися від літнього часу, а 55 % – відчувають втому після переходу. Дослідники кажуть, що ця зміна має довгострокові негативні наслідки для нашого тіла та розуму. Водночас стабільний режим дня сприяє кращому самопочуттю та зниженню рівня стресу.
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Дослідження, які проводили в Фінляндії, засвідчили, що порушення циркадного ритму під час переходу пов’язані з підвищеним ризиком ішемічного інсульту. Кількість госпіталізацій людей із цим діагнозом зростає впродовж перших двох днів після переведення годинника. Цей факт підтверджує також дослідження, опубліковане у The New England Journal of Medicine, за результатами якого виявилося збільшення кількості серцевих нападів у перший тиждень після переходу на літній час. За результатами метааналізу, саме перехід на літній час, хоч і незначною мірою, але помітно збільшує ризик гострого інфаркту міокарда.
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Всесвітня організація охорони здоров’я наголошує, що недостатній сон і порушення циркадних ритмів можуть призводити до когнітивних порушень і підвищувати ризик розвитку депресії. Дані дослідження показують, що після переходу на літній/зимовий час багато людей відчувають підвищену тривожність і депресію. Це особливо актуально для людей, які вже мають схильність до психічних розладів.
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Також є дані, що переведення стрілок уперед навесні різко збільшує ризик смертельних дорожньо-транспортних пригод — у США впродовж тижня після переходу цей ризик зростає на 6 %. Це частково пояснюється нестачею сну та порушенням циркадних ритмів.
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Дослідження, опубліковане в Journal of Applied Psychology, вказує на те, що зміни в режимі дня, повʼязані з переходом на літній час, можуть знижувати продуктивність праці через втому та порушення ритму роботи. Перехід на літній час сприяє сонливості на робочому місці та збільшує травматизм на виробництві. Зміни в режимі дня можуть негативно впливати також на якість навчання.
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На початку 2019 року Європарламент підтримав пропозицію відмовитися від загальноєвропейської практики переведення стрілок годинника. Проте дійти згоди й прийняти спільне законодавство, яке врегулювало б припинення цієї практики, досі так і не вдалося, тому весь Євросоюз і надалі переводить годинники.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила Закон «Про обчислення часу в Україні». Відповідно до нього, від 2025 року Україна більше не переходитиме з зимового часу на літній, а на території України буде закріплений єдиний київський час – UTC+2.
LB.ua пояснював, як переведення годинників впливає на організм і обговорював основні аргументи проти скасування переведення з лікарем-сомнологом.
За підрахунками Міненерго, скасування переведення годинників не матиме драматичного впливу на енергосистему.