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Самотність погіршує пам’ять: дослідження людей середнього і старшого віку

Нове дослідження Університету Ватерлоо з каже, що самотність погіршує памʼять навіть більше за соціальну ізоляцію. З часом погіршення посилюється. Тож слід створювати програми, які б допомагали таким людям відчувати себе залученими у спільноту.

Самотність погіршує пам’ять: дослідження людей середнього і старшого віку
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Фото: Freepik

Самотність – це суб’єктивна емоція. Коли люди можуть почуватися самотніми навіть будучи залученими в якусь соціальну активність. Це часто пов’язано з депресією та збільшенням гормонів стресу, що можуть вести до порушення пам’яті.

Вчені з Ватерлоо вивчали чотири комбінації соціальної ізоляції та самотності, та їхній ефект та пам’ять у людей середнього та літнього віку впродовж 6 років:

  1. соціальну ізольованість і самотність
  2. лише соціальну ізольованість
  3. лише самотність
  4. ні те, ні інше.

«Як ми й очікували, у людей, які були соціально ізольованими та самотніми, спостерігалося найбільше погіршення пам’яті, яке посилилося протягом шести років, — сказала Джи Вон Кан, провідна авторка статті та кандидатка меднаук у Школі наук про громадське здоров’я в Ватерлоо. – Але ми були здивовані, виявивши, що сама по собі самотність має другий за значенням вплив на пам’ять, хоча багато досліджень повідомляють про небезпеку соціальної ізоляції без урахування самотності».

Ті, хто не самотні, але соціально ізольовані, можуть стимулювати свої розумові здібності за допомогою самостійних занять, таких як читання, ігри та хобі, які покращують пам’ять і стимулюють мозок, незважаючи на те, що вони не займаються соціальною діяльністю.

Кан сподівається, що результати цього дослідження підкреслять потребу в громадських програмах, особливо для груп людей похилого віку, які соціально ізольовані та самотні, отже, мають найвищий ризик погіршення пам’яті.

«Літні самотні люди часто мають нижчі доходи, ніж інші групи, можуть мати бар’єри та стан здоров’я, що заважає їм зв’язатися зі своїми спільнотами, – додає вона. – Рішення може полягати в запровадженні транспортних програм або програм відвідування вдома — щоб вирішити соціальні проблеми, які призводять до більшої ізоляції».

Група, яка просто самотня, є наступним пріоритетом, що вимагає іншого підходу.

«Нам потрібно знати, що є причиною їхньої самотності, — сказала дослідниця. – Вони можуть бути соціально пов’язані та мати близькі стосунки, але, наприклад, їхній шлюб розпадається, і їм було б корисно отримати консультацію».

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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