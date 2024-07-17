На 40% онковипадків та майже половину смертей від них можна було вплинути способом життя: дослідження

Нове дослідження від вечних Aмериканського онкологічного товариства (ACS) показує, що 4 з 10 онковипадків та близько половини усіх смертей від раку у дорослих 30+ років у США можна віднести до модифікованих факторів ризику, тобто на які люди могли вплинути.

Мова про куріння сигарет, надмірну вагу тіла, вживання алкоголю, відсутність фізичної активності, харчування та інфекції.

У цифрах це 713 340 онковипадків і 262 120 смертей від раку у 2019 році.

Куріння сигарет було провідним фактором ризику, що призвів до майже 20% усіх випадків раку та 30% усіх смертей від раку. Висновки опубліковані в журналі CA: A Cancer Journal for Clinicians.

«Незважаючи на значне зниження поширеності куріння протягом останніх десятиліть, кількість смертей від раку легенів, пов’язаних із курінням у США, викликає тривогу», – каже доктор Фархад Ісламі, старший науковий співробітник і директор дослідження в Американському онкологічному товаристві та провідний автор звіту.

За його словами, втручання, спрямовані на підтримку здорової ваги тіла та харчування, можуть суттєво зменшити кількість онковипадків та смертей у країні, особливо враховуючи зростання захворюваності на декілька типів раку, пов’язаних із надмірною масою тіла, особливо у молодих людей.

У цьому дослідженні вчені використовували національні репрезентативні дані щодо захворюваності на рак, смертності та поширеності факторів ризику, щоб оцінити частку та кількість випадків раку та смертей, пов’язаних із потенційно модифікованими факторами ризику загалом (за винятком немеланомного раку шкіри) і для 30 типів раку.

Ці фактори ризику включали:

куріння сигарет, нинішні курці й колишні; пасивне куріння; надмірну масу тіла; вживання алкоголю; споживання червоного та обробленого м’яса; низьке споживання фруктів і овочів, харчових волокон і харчового кальцію; відсутність фізактивності; ультрафіолетове (УФ) випромінювання; інфекція вірусом Епштейна-Барра (EBV), Helicobacter pylori, вірусом гепатиту B (HBV), вірусом гепатиту C (HCV), вірусом герпесу людини-8 (HHV-8; також називається герпесвірусом саркоми Капоші), вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) ) і вірус папіломи людини (ВПЛ).

Результати показали, що куріння сигарет мало найбільшу частку онковипадків, пов’язаних із факторами ризику. Мова про 344 070 випадків, це 19,3% від усіх досліджуваних.

Надлишкова маса тіла була другою в переліку – 7,6%, потім – споживання алкоголю, 5,4%, за ним – вплив ультрафіолетового випромінювання (4,6%), та відсутність фізактивності (3,1%).

За типом онкозахворювання частка випадків, спричинених факторами ризику, на які можна було б вплинути, коливалася від 100% для раку шийки матки до 4,9% для раку яєчників і перевищувала 50% для 19 із 30 оцінених типів раку.

Окрім раку шийки матки та саркоми Капоші, більше 80% усіх меланом шкіри (92,2%) та онкозахворювання ануса (94,2%), гортані (89,9%), легенів і бронхів (88,2%), глотки (87,4%), трахеї (85,6%), стравоходу (85,4%) і ротової порожнини (83,7%) були віднесені до оцінених факторів ризику.

Рак легенів мав найбільшу кількість випадків, пов’язаних з оціненими факторами ризику як у чоловіків (104 410 випадків), так і у жінок (97 250), далі йшла меланома шкіри (50 570), колоректальний рак (44 310) і рак сечового міхура (32 000) у чоловіків і рак молочної залози (83 840), тіла матки (35 790) і колоректальний (34 130) рак у жінок.

«Ці результати показують, що існує постійна потреба у збільшенні справедливого доступу до профілактичної меддопомоги та обізнаності щодо профілактики. Є ефективні вакцини проти вірусу гепатиту В, який викликає рак печінки, і ВПЛ, який може спричиняти кілька типів раку, включаючи рак шийки матки та інші», – додав доктор Ахмедін Джемаль, старший віце-президент з епіднагляду та науки про рівність у здоров’ї Американського онкотовариства, старший автор дослідження.

Він пояснює, що вакцинація в рекомендований час може суттєво знизити ризик хронічної інфекції та, як наслідок, онкозахворювання, пов’язаного з цими вірусами.



