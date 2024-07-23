Поліція Києва прийшла з обшуками до забудовника та власника знесеної історичної садиби
Поліція Києва прийшла з обшуками до забудовника та власника знесеної історичної садиби
У Львові ховають Ірину Фаріон, попрощатися прийшли тисячі осіб
У Львові ховають Ірину Фаріон, попрощатися прийшли тисячі осіб
НБУ вирішив вивести з обігу купюри 500 грн старого зразка
НБУ вирішив вивести з обігу купюри 500 грн старого зразка
Наскільки погіршився психологічний стан українців за рік і які основні причини – опитування
Наскільки погіршився психологічний стан українців за рік і які основні причини – опитування
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Кринки. Ніхто не хотів відступати
У Гарнізонному храмі Львова розпочався парастас за Іриною Фаріон
У Гарнізонному храмі Львова розпочався парастас за Іриною Фаріон
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
В Іспанії відбулася численна акція протесту проти туризму
В Іспанії відбулася численна акція протесту проти туризму
ГоловнаЗдоров'я

Непритомна жінка на підлозі в синцях – Омбудсман повідомив про порушення у пансіонаті для старших людей у Дніпрі

На другому поверсі приватного пансіонату для літніх людей «Милий дім» у Дніпрі моніторингова група знайшла непритомну жінку літнього віку, яка лежала на підлозі, без одягу, з численними синцями на тілі.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Викликали поліцію та швидку. Жінку госпіталізували до лікарні.

На тому ж другому поверсі виявили чотирьох літніх людей, які були у зачиненій на клямку кімнаті.

У приміщеннях загалом була задуха та сморід, літні люди не мали доступу до свіжого повітря, неналежно організоване харчування для підопічних: в холодильнику безлад, неможливо встановити терміни зберігання, продукти не промарковані.

Приватний пансіонат Милий дім у Дніпрі
Фото: Уповноважений ВРУ з прав людини
Приватний пансіонат Милий дім у Дніпрі
 

У пансіонаті не облаштована приймально-карантинна кімната чи ізолятор для запобігання поширенню захворювань, недотримано норми площі на одну особу в кімнатах проживання з декількома підопічними; не організоване дозвілля для мешканців.

Приватний пансіонат Милий дім у Дніпрі - продукти в холодильнику
Фото: Уповноважений ВРУ з прав людини
Приватний пансіонат Милий дім у Дніпрі - продукти в холодильнику

Дмитро Лубінець обіцяє “вжити відповідних заходів реагування”, не уточнюючи, що саме станеться і де зараз мешканці цього пансіонату.

У пансіонатах для літніх людей їм часто потрібна якісна медична допомога, яка включає знання про геріатрію, тобто те, як допомогти людям з їхніми нажитими за всі роки станами максимально якісно жити.

  • У психоневрологічному інтернаті в селі Яришів на Вінниччині виявили численні порушення, які могли призвезти до передчасної смерті тамтешніх пацієнтів. Чоловіки там жовтіли і помирали.
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies