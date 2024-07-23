Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
Викликали поліцію та швидку. Жінку госпіталізували до лікарні.
На тому ж другому поверсі виявили чотирьох літніх людей, які були у зачиненій на клямку кімнаті.
У приміщеннях загалом була задуха та сморід, літні люди не мали доступу до свіжого повітря, неналежно організоване харчування для підопічних: в холодильнику безлад, неможливо встановити терміни зберігання, продукти не промарковані.
У пансіонаті не облаштована приймально-карантинна кімната чи ізолятор для запобігання поширенню захворювань, недотримано норми площі на одну особу в кімнатах проживання з декількома підопічними; не організоване дозвілля для мешканців.
Дмитро Лубінець обіцяє “вжити відповідних заходів реагування”, не уточнюючи, що саме станеться і де зараз мешканці цього пансіонату.
У пансіонатах для літніх людей їм часто потрібна якісна медична допомога, яка включає знання про геріатрію, тобто те, як допомогти людям з їхніми нажитими за всі роки станами максимально якісно жити.
- У психоневрологічному інтернаті в селі Яришів на Вінниччині виявили численні порушення, які могли призвезти до передчасної смерті тамтешніх пацієнтів. Чоловіки там жовтіли і помирали.