На Brave1 Market представили лінійку ударних БпЛА «Ластівка»

Дрони призначені для ураження цілей на відстані до 270 км і можуть нести до 4 кг корисного навантаження, кажуть розробники

На державному маркетплейсі Brave1 Market представили лінійку ударних безпілотників літакового типу «Ластівка», які вже використовують у зоні бойових дій. Дрони доступні з електричним двигуном і двигуном внутрішнього згоряння. Про це повідомляє видання Defender Media з посиланням на виробника.

Безпілотники призначені для ураження цілей на відстані від 100 до 270 км і можуть нести від 3 до 4 кг вибухового навантаження залежно від модифікації.

Модифікація «Ластівка Е» оснащена електричним двигуном і вже кодифікована. Розробники пропонують два варіанти комплектації: з денною камерою та цифровим відеосигналом або з тепловізійною камерою.

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За даними виробника, крейсерська швидкість безпілотника становить 80 км/год, а тривалість польоту — до 60 хвилин. Заявлена дальність застосування перевищує 100 км, а корисне навантаження — понад 3 кг.

Також розробники повідомили, що готують до кодифікації ще одну електричну версію «Ластівки», дальність якої перевищуватиме 200 км.

Версія «Ластівки» з двигуном внутрішнього згоряння має крейсерську швидкість 120 км/год і здатна перебувати в повітрі до 150 хвилин, зазначають розробники. Заявлена дальність застосування сягає 270 км. Як і електричну модель, її запускають за допомогою катапульти.

За інформацією виробника, модифікація з двигуном внутрішнього згоряння поки не пройшла кодифікацію. Наразі вона може нести до 4 кг навантаження, однак розробники готують випробування моделей зі збільшеною вантажопідйомністю.

Безпілотник із денною камерою коштує близько 152 тис. грн, а з тепловізійною — приблизно 180 тис. грн. Електричні моделі також постачають у складі комплексів по 50 літаків, до яких входять наземна станція та катапульта.

За словами виробника, безпілотники очікують на включення до DOT-Chain Defence. Після цього їх планують зробити доступними для замовлення через програму «Армія дронів. Бонус».

Нещодавно на Brave1 Market додали можливість замовити дрони під індивідуальні задачі. Військові можуть обрати близько 17 параметрів, щоб кастомізувати засіб під власні потреби.