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Російська атака знищила магазин JYSK у Києві

Приміщення магазину повністю вигоріло після удару.

Російська атака знищила магазин JYSK у Києві
Ілюстративне фото
Фото: jysk.ua

У Києві внаслідок масованого ракетного обстрілу Росії знищено магазин JYSK на Почайні. Будівля повністю вигоріла.

Про це повідомив Country Director JYSK Ukraine Євген Іваниця у LinkedIn.

Під час атаки ніхто з працівників і покупців не постраждав. Усі замовлення клієнтам доставлять, а співробітники мережі збережуть робочі місця та продовжать працювати в інших магазинах, пообіцяв Іваниця.

"Бережемо команду й рухаємося далі", – додав він.

  • Уночі росіяни атакували Київ ракетами "Циркон" та "Іскандер". Станом на 9:00 було відомо про одного загиблого та 24 поранених, 16 людей госпіталізували. Наслідки обстрілу зафіксували в шести районах столиці, де пошкоджено житлові будинки, автомобілі, нежитлові споруди та об'єкти інфраструктури.
  • Зокрема, у Печерському районі пошкоджено будівлю медичного закладу, станцію швидкої допомоги та шість автомобілів екстреної медичної допомоги.
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