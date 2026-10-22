Російська атака знищила магазин JYSK у Києві

У Києві внаслідок масованого ракетного обстрілу Росії знищено магазин JYSK на Почайні. Будівля повністю вигоріла.
Про це повідомив Country Director JYSK Ukraine Євген Іваниця у LinkedIn.
Під час атаки ніхто з працівників і покупців не постраждав. Усі замовлення клієнтам доставлять, а співробітники мережі збережуть робочі місця та продовжать працювати в інших магазинах, пообіцяв Іваниця.
"Бережемо команду й рухаємося далі", – додав він.
- Уночі росіяни атакували Київ ракетами "Циркон" та "Іскандер". Станом на 9:00 було відомо про одного загиблого та 24 поранених, 16 людей госпіталізували. Наслідки обстрілу зафіксували в шести районах столиці, де пошкоджено житлові будинки, автомобілі, нежитлові споруди та об'єкти інфраструктури.
- Зокрема, у Печерському районі пошкоджено будівлю медичного закладу, станцію швидкої допомоги та шість автомобілів екстреної медичної допомоги.