Російська атака знищила магазин JYSK у Києві

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У Києві внаслідок масованого ракетного обстрілу Росії знищено магазин JYSK на Почайні. Будівля повністю вигоріла.

Про це повідомив Country Director JYSK Ukraine Євген Іваниця у LinkedIn.

Під час атаки ніхто з працівників і покупців не постраждав. Усі замовлення клієнтам доставлять, а співробітники мережі збережуть робочі місця та продовжать працювати в інших магазинах, пообіцяв Іваниця.

"Бережемо команду й рухаємося далі", – додав він.