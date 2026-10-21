На засіданні Енергетичного штабу обговорили ситуацію з ліквідацією наслідків ворожих атак на критичну інфраструктуру

Відбулось засідання оновленого Енергетичного штабу, де обговорили ліквідацію наслідків обстрілів за ключовими напрямками та призначили керівників робіт для кожного напрямку.
Про це повідомив Міністр енергетики України Денис Шмигаль.
- Відповідальним за електроенергетичні системи став міністр енергетики Денис Шмигаль.
- Керівником робіт з тепло- й водопостачання, а також інженерно-транспортної інфраструктури призначили міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Миколу Калашника.
- За електронні комунікації відповідатиме міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук.
З 19 жовтня росіяни завдали близько 60 цілеспрямованих ударів, що спричинили пошкодження енергетичної та нафтогазової інфраструктури, зокрема у Рівненській, Волинській, Хмельницькій та Вінницькій областях. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Внаслідок російських атак зафіксовано значні пошкодження енергетичної інфраструктури Києва та області. Найближчим часом мають доставити додаткове необхідне обладнання.
- Кабмін не вводив надзвичайного стану ні в енергетиці, ні в теплопостачанні. Уряд призначив керівників робіт із ліквідації наслідків російських атак на критичну інфраструктуру.