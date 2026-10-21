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Завтра у низці областей України діятимуть графіки відключення світла

Графіки відключень запроваджують через наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

Завтра у низці областей України діятимуть графіки відключення світла
Фото: Укренерго

22 жовтня в частині областей України вимушено застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Графіки обмеження потужності для промисловості діятимуть в усіх регіонах України з 06:00 до 23:59.

У частині областей у цей самий період застосовуватимуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від однієї до двох черг.

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Причиною обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

В "Укренерго" зазначають, що через російські обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися. 

Споживачам радять стежити за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своїх регіонах.

Коли електроенергія з’являється за графіком, споживачів закликають ощадливо її використовувати.

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