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Укрзалізниця запускає нові міжнародні поїзди

«Київ — Холм» отримав імʼя Михайла Грушевського.

Укрзалізниця запускає нові міжнародні поїзди
Укрзалізниця
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця оголосила про запуск нових міжнародних залізничних рейсів, один із яких став флагманським.

За інформацією пресслужби УЗ, поїзд №23/24 Київ — Холм отримав імʼя Михайла Грушевського. Цей маршрут поєднує місто Холм, де народився український історик та очільник Центральної Ради, із Києвом, де Грушевський працював майже 20 років. У складі поїзда курсують сучасні вагони підвищеного комфорту, виготовлені в Україні під час повномасштабної війни, а відправлення відбуватиметься під трек гурту МУР «Наш час настав», повідомила УЗ.

Крім того, залізничники призначили ще два міжнародні поїзди.

Поїзд №31/32 Київ — Перемишль вирушатиме із столиці о 21:30 та прибуватиме до Перемишля о 8:19, роблячи зупинки у Вінниці, Хмельницькому, Тернополі та Львові. Маршрут має зручні стикування з поїздами до Праги, Берліна, Вроцлава, Кракова та Катовіце.

Поїзд №73/74 Дніпро — Перемишль курсуватиме через Камʼянське, Пʼятихатки, Олександрію, Знамʼянку та Львів. Він відправлятиметься з Дніпра о 19:00 і прибуватиме до Перемишля о 14:10, де пасажири матимуть змогу пересісти на рейси до Варшави, Кракова, Праги та Мюнхена.

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