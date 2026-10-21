Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
ГоловнаЕкономікаФінанси

​Пишний - про обшуки НАБУ: Це не стосується Нацбанку і моїх рішень на посаді керівника

"Слідство шукало докази у справі, пов’язаній з іншими обставинами та особами", - пояснив очільник НБУ.

​Пишний - про обшуки НАБУ: Це не стосується Нацбанку і моїх рішень на посаді керівника
глава НБУ Андрій Пишний
Фото: Зоряна Стельмах

Глава Нацбанку Андрій Пишний прокоментував обшуки НАБУ, які детективи проводили в Нацбанку і за місцем проживання одного зі співробітників.

Як ідеться в дописі Пишного на його фейсбук-сторінці, ці обшуки не пов’язані з НБУ, ані з рішеннями його як очільника банку.

«Відповідно до ухвали суду, кримінальне провадження, у межах якого проводилися слідчі дії, не стосується ані діяльності Національного банку України, ані моєї службової діяльності на посаді його голови. Слідство шукало докази у справі, пов’язаній з іншими обставинами та особами. За результатами обшуків не було виявлено нічого, що могло б свідчити про вчинення мною чи будь-ким із службовців НБУ будь-яких правопорушень», - заявив Пишний.

Він наголосив, що поважає роботу антикорупційних органів і «готовий до повної співпраці зі слідством у межах закону».

Пишний підкреслив, що «принциповою є незалежність та інституційна спроможність Національного банку. Особливо під час війни, коли стабільність фінансової системи має критичне значення для держави».

Посадовець додав, що продовжує виконувати свої обов’язки на посаді глави НБУ.

  • Згодом стало відомо, що Пишний не подавав заяви про звільнення на тлі обшуків.
  • НБУ, як відомо, раніше ініціював перевірку голови наглядової ради «Сенс Банку» Миколи Гладишенка, який потрапив у скандал із заставою для ексміністра енергетики Германа Галущенка.
  • НАБУ повідомляло, що голова правління фінустанови Олексій Ступак, а також Гладишенко у змові з екснардепом Максимом Микитасем, заступницею голови Офісу президента Іриною Мудрою та іншими учасниками злочинного угруповання забезпечили внесення застави 150 млн грн, здобутих нелегальним шляхом, за Галущенка. 
  • Частину коштів проводили через «Сенс Банк», відключивши автоматичний фінмоніторинг і не провівши його вручну.
  • Пишний після публікації НАБУ про цю справу повідомив, що Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків визнав Гладишенка невідповідним встановленим законодавством вимогам незалежності. 
  • НБУ також ініціював перевірку відповідності Гладишенка і відкрив адміністративне провадження. 
  • За словами Пишного, на той час оприлюднені матеріали не були достатньою підставою для відсторонення Гладишенка, тому Нацбанк двічі звертався до НАБУ і САП за підтвердженням або спростуванням обставин, що мають значення для оцінки незалежності голови наглядової ради. Проте правоохоронці не розкрили матеріали через обмеження досудового слідства, тож НБУ продовжив власну перевірку. На той час Гладишенко самоусунувся від повноважень. 
  • У вересні НБУ визнав голову правління "Сенс банку" Ступака таким, що не відповідає кваліфікаційним вимогам.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies