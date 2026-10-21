​Пишний - про обшуки НАБУ: Це не стосується Нацбанку і моїх рішень на посаді керівника

"Слідство шукало докази у справі, пов’язаній з іншими обставинами та особами", - пояснив очільник НБУ.

Глава Нацбанку Андрій Пишний прокоментував обшуки НАБУ, які детективи проводили в Нацбанку і за місцем проживання одного зі співробітників.

Як ідеться в дописі Пишного на його фейсбук-сторінці, ці обшуки не пов’язані з НБУ, ані з рішеннями його як очільника банку.

«Відповідно до ухвали суду, кримінальне провадження, у межах якого проводилися слідчі дії, не стосується ані діяльності Національного банку України, ані моєї службової діяльності на посаді його голови. Слідство шукало докази у справі, пов’язаній з іншими обставинами та особами. За результатами обшуків не було виявлено нічого, що могло б свідчити про вчинення мною чи будь-ким із службовців НБУ будь-яких правопорушень», - заявив Пишний.

Він наголосив, що поважає роботу антикорупційних органів і «готовий до повної співпраці зі слідством у межах закону».

Пишний підкреслив, що «принциповою є незалежність та інституційна спроможність Національного банку. Особливо під час війни, коли стабільність фінансової системи має критичне значення для держави».

Посадовець додав, що продовжує виконувати свої обов’язки на посаді глави НБУ.

Вранці 21 жовтня НАБУ офіційно підтвердило проведення слідчих дій у Нацбанку і за місцем проживання одного зі співробітників.

Згодом стало відомо, що Пишний не подавав заяви про звільнення на тлі обшуків.

НБУ, як відомо, раніше ініціював перевірку голови наглядової ради «Сенс Банку» Миколи Гладишенка, який потрапив у скандал із заставою для ексміністра енергетики Германа Галущенка.

НАБУ повідомляло, що голова правління фінустанови Олексій Ступак, а також Гладишенко у змові з екснардепом Максимом Микитасем, заступницею голови Офісу президента Іриною Мудрою та іншими учасниками злочинного угруповання забезпечили внесення застави 150 млн грн, здобутих нелегальним шляхом, за Галущенка.

Частину коштів проводили через «Сенс Банк», відключивши автоматичний фінмоніторинг і не провівши його вручну.

Пишний після публікації НАБУ про цю справу повідомив, що Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків визнав Гладишенка невідповідним встановленим законодавством вимогам незалежності.

НБУ також ініціював перевірку відповідності Гладишенка і відкрив адміністративне провадження.