Джерела: голова НБУ Андрій Пишний не писав заяви на звільнення на тлі обшуків НАБУ

Голова Національного банку України Андрій Пишний не подавав заяви про звільнення на тлі обшуків, що відбулися сьогодні в приміщенні НБУ. Інформацію про це повідомили співрозмовники LB на умовах анонімності. Також в НБУ заявили, що офіційно спростовують чутки про нібито відставку Андрія Пишного.

Вранці НАБУ офіційно підтвердило проведення слідчих дій у Нацбанку і за місцем проживання одного зі співробітників, не розкриваючи подробиць. Про те, що обшуки стосувалися саме голови НБУ, повідомили джерела УП і «Схем».

Чого саме стосується справа – публічно невідомо. В НАБУ повідомили, що підозру нікому не оголошували і нікого не затримували.

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В серпні цього року Андрія Пишного запрошували до Верховної Ради на доповідь стосовно фігурування державного банку в корупційній справі, розслідуваній Національним антикорупційним бюро.

Того ж місяця Bloomberg з посиланням на джерела написало, що у владі обговорювали звільнення Андрія Пишного. Співрозмовники LB підтвердили це, наголосивши, що станом на 13 серпня відставку керівника Нацбанку вже не розглядали.

Контекст справи

За даними НАБУ, голова правління і голова наглядової ради «Сенс Банку» Олексій Ступак і Микола Гладишенко у змові з екснардепом Максимом Микитасем, заступницею голови Офісу президента Іриною Мудрою та іншими учасниками злочинного угруповання забезпечили внесення застави 150 мільйонів гривень, здобутих нелегальним шляхом, за ексміністра Германа Галущенка, який є підозрюваним у справі про корупцію в «Енергоатомі». Частину коштів проводили через «Сенс Банк» – колишній російський «Альфа-Банк», що став державним у результаті націоналізації. Для проведення коштів відключили автоматичний фінмоніторинг, а також його не провели вручну.

Голова НБУ Андрій Пишний після публікації НАБУ про цю справу повідомив, що Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків визнав голову наглядової ради Миколу Гладишенка невідповідним встановленим законодавством вимогам незалежності. Таким чином Гладишенко не може бути членом наглядової ради, а його повноваження мусять бути припинені.

Пишний сказав, що в травні після публікації журналістами частини матеріалів справи «Мідас» НБУ ініціював перевірку відповідності Гладишенка і відкрив адміністративне провадження. Тоді журналісти повідомили, що один з ключових фігурантів справи про корупцію в «Енергоатомі» Цукерман і ексрадник наглядової ради банку Василь Веселий могли впливати на добір членів наглядової ради, яка мала б бути незалежною.

Пишний сказав, що тоді оприлюднені матеріали не були достатньою підставою для відсторонення. Регулятор двічі звертався до НАБУ і САП за підтвердженням або спростуванням обставин, що мають значення для оцінки незалежності голови наглядової ради, але, за словами Пишного, правоохоронці не розкрили матеріали через обмеження досудового слідства. НБУ продовжив власну перевірку, на час якої Гладишенко самоусунувся від повноважень.

Після публікації нових даних підстави для визнання Гладишенка невідповідним вимогам з'явилися. Також НБУ вивчало відповідність всієї наглядової ради.