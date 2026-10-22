У Києві провели першу в Україні одночасну трансплантацію серця та печінки

Після операції пацієнта екстубували вже в першу добу перебування в реанімації: він перебуває при свідомості, почав сідати та самостійно їсти.

У Києві команда медиків виконала першу в Україні одномоментну трансплантацію комплексу «серце–печінка».

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Пацієнт, мешканець Києва, з 2018 року перебував у листі очікування на таку трансплантацію в Мінську, однак необхідної допомоги там так і не отримав.

До київського центру він звернувся через погіршення стану серця та печінки. У пацієнта критично знизилася фракція викиду серця, виникали численні тяжкі кровотечі з варикозно розширених вен стравоходу, прогресували серцево-судинна та печінкова недостатність.

Одномоментна трансплантація серця й печінки належить до найскладніших хірургічних втручань. Для її проведення потрібні ретельне планування, високотехнологічне обладнання та злагоджена робота кардіохірургів, трансплантологів, анестезіологів і перфузіологів.

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Під час операції команда використала апарат штучного кровообігу, а після імплантації серця та відновлення кровопостачання пересадженої печінки перейшла на веноартеріальну екстракорпоральну мембранну оксигенацію (VA-ECMO).

Ця технологія забезпечує підтримку кровообігу та насичення крові киснем. У цьому випадку її застосували, щоб дати серцю й печінці час на безпечне відновлення та зменшити ризик ускладнень.

Однією з особливостей операції стало попереднє планування переходу між методами екстракорпоральної підтримки. Венозну канюлю, встановлену через стегнову вену для штучного кровообігу, повторно використали для контуру VA-ECMO. Це дозволило перейти на іншу систему підтримки без додаткової венозної канюляції.

Окремо команда забезпечувала стабілізацію стану донора за допомогою ECMO. Через значну нестабільність донора медикам довелося оперативно під'єднати систему, щоб підтримати його стан до вилучення органів.

Уже в першу добу після операції пацієнта від'єднали від апарата штучної вентиляції легень. Він перебуває при свідомості, почав сідати та самостійно приймати їжу.

За повідомленням медичної команди, наразі його стан стабільний.

Медики називають проведену трансплантацію важливим кроком у розвитку української трансплантології. Такі операції виконують лише в обмеженій кількості спеціалізованих центрів світу.

Команда також подякувала донору та його родині, чиє рішення дало пацієнтові шанс на нове життя.