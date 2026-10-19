GAVI розповіли, яким може бути сезон ГРВІ та грипу в Північній півкулі 2026

Базуючись на спостереженнях за сезоном ГРВІ та грипу 2026 у південній півкулі, який уже завершився, Глобальний альянс з вакцин та імунізації (GAVI) розповідає, яким може бути цей сезон у північній півкулі.

Науковці стежать за появою незначних змін у вірусах грипу H1N1 (підтип вірусу грипу А, один з основних сезонних вірусів грипу), які потенційно можуть вплинути на перебіг майбутнього сезону.

Про це повідомляє GAVI.

Незалежно від цих змін, вакцинація проти грипу відіграватиме ключову роль у зменшенні тягаря грипу в найближчі місяці. При цьому в Україні досі не надійшли у продаж вакцини проти грипу на цей сезон.

Що відомо

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Сезон грипу в Південній півкулі загалом відповідав показникам попередніх років, тому Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) прогнозують, що сезон буде «помірним» — на підставі історичних тенденцій та експертних оцінок.

Але нас застерігають, що ті самі закономірності не обов'язково повторюються.

Один із процесів, за яким уважно стежать науковці, — поява незначних змін у вірусах грипу H1N1, що потенційно можуть вплинути на перебіг майбутнього сезону.

Чого нас може навчити сезон грипу в Південній півкулі?

Віруси грипу циркулюють цілий рік, та у регіонах із помірним кліматом захворюваність зазвичай сягає піку в зимові місяці.

Моніторинг активності грипу в країнах Південної півкулі — як-от Австралії, Нової Зеландії та Південно-Африканська Республіки, де сезон грипу недавно завершився, — може дати ранні підказки про те, які віруси циркулюють і з чим може зіткнутися Північна півкуля. Там сезон грипу зазвичай починається в жовтні й може тривати до травня.

Загалом Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) каже, що в період із лютого по серпень 2026 року у світі зафіксували менше випадків грипу, ніж за той же період торік.

Основні віруси, що циркулювали, — знайомі. Діляться на дві великі групи: грип А (сюди належить H1N1 — нащадок вірусу, що спричинив пандемію свинячого грипу 2009 року), та грип В (сюди входить зокрема H3N2, який циркулює серед людей із 1968 року).

Серед цих вірусів найпоширенішим у Південній півкулі у сезоні 2025-2026 був H3N2, на нещодавно виниклу підгрупу (subclafe K) припадала більшість вірусів H3N2, проаналізованих від лютого 2026 року. Її загальна тяжкість не була загалом важчою, ніж попередніми зимами.

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Не схоже й на те, що цьогорічний сезон грипу в Південній півкулі був загалом незвично важким.

Виступаючи на засіданні ВООЗ щодо складу вакцини проти грипу наприкінці вересня, професорка Нікола Льюїс, директорка Всесвітнього центру грипу в Інституті Френсіса Кріка, сказала: «Останніми тижнями ми спостерігаємо продовження циркуляції грипу, можливо, на вищих рівнях, ніж спостерігали в той же час минулого року в 2025 році, і продовжуємо спостерігати як грип А, так і грип В».

Однією з подій, за якою спостерігають вчені, є нещодавнє збільшення виявлення вірусів грипу H1N1.

У підгрупі цих вірусів дослідники виявили незначні зміни в білку на їхній поверхні.

Що це може означати для Північної півкулі?

Лабораторні тести показали, що антитіла можуть гірше розпізнавати деякі з цих варіантів порівняно з вірусом H1N1, на який націлена цьогорічна зимова протигрипозна вакцина. Хоча наразі незрозуміло, чи означатиме це послаблення захисту.

Нині дослідники Інституту Френсіса Кріка проводять додаткові випробування за допомогою методики, яка вимірює, наскільки добре антитіла великої кількості людей із різним досвідом інфікування та вакцинації розпізнають нові віруси грипу.

Такий підхід допоміг з'ясувати, що люди мали вищий попередній імунітет до торішнього зимового варіанта субкладу K вірусу H3N2, ніж припускали ранні лабораторні дослідження, і що вакцинація посилювала цю імунну відповідь.

Чи варто вакцинуватися від сезонного грипу?

Вакцинація залишається ключовим засобом запобігання тяжким захворюванням, госпіталізаціям і смертям, пов'язаним із грипом, — особливо серед людей, найбільш вразливих до ускладнень.

Торік протигрипозні вакцини запобігли, за оцінками фахівців, 180 000 госпіталізацій і тисячам смертей лише у США.

Цьогорічні вакцини для Північної півкулі спрямовані проти вірусів H1N1, H3N2 та вірусів групи В і були оновлені, щоб краще відповідати штамам, які нещодавно циркулювали.

Коли саме надійде у реалізацію вакцина проти грипу в Україні, досі невідомо. Міністр Віктор Ляшко обіцяв, що буде понад 400 000 доз найближчим часом.