В Україні запускають проєкт медичної логістики за допомогою дронів

Безпілотники зможуть доставляти між лікарнями ліки, зразки крові та донорські органи. Першим майданчиком проєкту стане Інститут серця МОЗ України.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Уряд ухвалив рішення про запуск експериментального проєкту з використання безпілотників для медичної логістики. Дрони планують залучати для швидшого перевезення медичних вантажів між лікарнями.

Про це повідомив глава уряду Сергій Корецький.

Першим майданчиком проєкту стане Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України. Заклад уже має три спеціалізовані дрони, які здатні долати відстань до 700 кілометрів і приземлятися на майданчиках лікарень.

Реклама

Для польотів передбачили чіткий порядок погодження з військовими. Безпілотники матимуть спеціальний статус та ідентифікуватимуться в повітрі. Також визначать правила дій під час повітряної тривоги, зокрема можливість посадки в резервній точці.

Проєкт реалізовуватимуть Міністерство охорони здоров’я та Міністерство цифрової трансформації. На його основі планують створити українську систему управління польотами цивільних безпілотників (UTM) і визначити правила їх безпечного використання.

Як зазначив Корецький, в умовах війни та складної дорожньої ситуації перевезення медичних вантажів автомобілями може забирати час, критично важливий для порятунку життя. Особливо це стосується трансплантації, де швидкість доставки має вирішальне значення.

Безпілотники планують використовувати для перевезення між лікарнями лікарських засобів, медичних виробів, зразків крові для тестування та донорських органів, зокрема з віддалених районів.