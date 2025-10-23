На грип та ГРВІ цього епідсезону уже хворіють більше, ніж минулорічного – статистика ЦГЗ

Від старту цьогорічного епідемічного сезону, з 29 вересня по 19 жовтня 2025 року, на ГРВІ перехворіло 387 102 особи (1,1% від населення країни), що на 11,4% більше аналогічного періоду сезону 2024-2025 років.

При цьому останній тиждень був кращим за минулий. Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ, включно із COVID-19, зафіксували на рівні 368,8 людей на 100 000 населення. Це відповідає рівню захворюваності на ГРВІ, розрахованого для України, та на 2,9% менше аналогічного показника минулого тижня.

Про це йдеться в аналітичному звіті Центру громадського здоров’я МОЗ.

Серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ за результатами тестування встановлений 11 501 випадок захворювання на COVID-19 – 3% від загальної кількості зареєстрованих випадків ГРВІ.

Перевищення епідемічного порогу низького рівня наразі зареєстровано лише в Житомирській області. В інших регіонах ситуація поки стабільна, спостерігається передепідемічний рівень. Показник захворюваності серед дорослих – 166,7 захворілих на 100 000 населення, що на 11% менше показника минулого тижня.

Серед дітей віком до 17 років проти минулого тижня показник захворюваності збільшився на 5,3% і становить 479,6 на 100 000 населення.

З 13 по 19 жовтня госпіталізували 2 985 пацієнтів (2,4% від загальної кількості захворілих на ГРВІ), із них 1 613 – діти до 17 років.

З початку поточного епідемічного сезону уже 44 людини померло внаслідок грипу та ГРВІ – усі випадки сталися серед людей, які мали позитивний результат тесту на COVID-19.

Загалом, за тиждень профілактичні щеплення проти грипу отримало 11 235 людей, з них 5 168 – з груп медичного та епідемічного ризиків. Загалом, станом на 19 жовтня проти грипу вакциновано 31 085 людей, з них 15 225 осіб із групи медичного та епідемічного ризику, що становить 0,18% від загальної цільової групи.