“Добробут” відкрив дві нові поліклініки в Києві. Адреси і які послуги надають

Заклади орієнтовані на сімейну медицину та надання широкого спектра медичних послуг дорослим і дітям.

Медична мережа “ Добробут ” відкрила дві нові амбулаторні клініки – в центрі столиці на Печерську та на Лівому березі в ЖК “Комфорт Таун”.

Поліклініка на Печерську

Розташована за адресою вул. Євгена Коновальця, 34-А. Це чотириповерховий медичний заклад площею понад 1500 кв м, де пацієнти можуть отримати як базові, так і спеціалізовані амбулаторні послуги.

У поліклініці приймають сімейні лікарі, педіатри та понад 30 вузьких фахівців, зокрема гастроентеролог, кардіолог, ендокринолог, алерголог, невролог, гінеколог, уролог, офтальмолог, психіатр та психолог.

Дитячий напрям включає консультації отоларинголога, ортопеда, гастроентеролога, алерголога, епілептолога, уролога, хірурга та інших фахівців.

Медичний заклад обладнаний для проведення лабораторних аналізів, УЗД, ЕКГ та холтерівського моніторингу, дерматоскопії, кольпоскопії, плантографії, імпедансометрії.

Також доступні масажі для дітей та дорослих, ведення програм для дітей та вагітності, алергологічна діагностика, профілактичні програми та вакцинація.

Фото: ММ "Добробут" Кабінет лікаря в ММ "Добробут"

Поліклініка в ЖК “Комфорт Таун”

Друга нова поліклініка розташована за адресою вул. Регенераторна, 4, корпус 8. Це невеликий центр формату “клініка біля дому” площею 270 кв м, який обслуговуватиме насамперед мешканців житлового комплексу “Комфорт Таун” та навколишніх районів.

Клініка надаватиме весь спектр медичних послуг для всієї родини. Це і сімейні лікарі, і консультації вузьких фахівців для дорослих (терапевта, кардіолога, ендокринолога, гастроентеролога, отоларинголога, ортопеда-травматолога, гінеколога, тощо) та дітей (педіатр, дитячі отоларинголог, хірург, ортопед-травматолог, кардіоревматолог), а також лабораторна діагностика й УЗД.

Серед діагностичних можливостей — кольпоскопія, КТГ плода, імпедансометрія, ЕКГ, плантографія, а також вакцинація, профілактичні програми, програми ведення вагітних та дитячий патронаж.

“Сучасна медицина починається не тільки з високих технологій, а з доступності та довіри. Ми послідовно розвиваємо мережу сімейних поліклінік, щоб кожна людина мала можливість отримати якісну допомогу поруч з домом — від першої консультації та діагностики до комплексного лікування. Вчасна допомога — це не лише про комфорт, а про здоров’я, профілактику ускладнень і збережені життя”, — зазначив генеральний директор медичної мережі “Добробут” Сергій Орел.