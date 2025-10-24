Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для "мирної угоди" з Україною, де знову вимагає Донеччину
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Що не так з мобілізацією
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Три речі, які варто знати про сезонну депресію і як собі допомогти

Надокучливий сигнал будильнику каже, що вже час прокидатись. За вікном темно, не хочеться вилазити з-під теплої ковдри. Не хочеться рухатись. Не хочеться думати, що новий день настав.

Фото: sleepcycle.com

У осінньо-зимовий період, коли світловий день зменшується та природньо менше сонячного світла, у мозку знижується активність серотоніну, нейромедіатора, відповідального за задоволення від справ, які раніше давали відчуття “наповненості”. А продовжена ніч стимулює надлишковий видобуток мелатоніну, що проявляється як млявість та сонливість. Ми можемо помічати як знижується наша активність, нам більше хочеться спати.

Крім цього, брак сонячного світла, пригальмовує роботу дофамінових шляхів у нашому мозку, відповідальних за мотивацію та мислення. Нам складніше утримувати увагу, не відволікатись.

Виходить, це нормально сповільнюватись у холодний період року, ми так влаштовані, але наскільки сповільнюватись та як не втрачати задоволення від життя, залежить від нас.

То що робити?

Все дуже просто і непросто одночасно, бо потребує від нас уваги, а, можливо, і певних змін. Але наш душевний комфорт цього вартий. Хіба не так?

Нижче я наведу три активності, які зможуть в цьому вам допомогти.

  1. Виходьте на вулицю, щоб більше споживати натурального денного світла. Дослідження показують, що ранкова прогулянка, навіть коли немає сонця, тривалістю від 20 хвилин, стимулює наш мозок виробляти потрібні нам “гормони щастя”, які додають жаги до життя та зменшують сонливість і апатію.
  2. Змініть свій робочий простір. Обирайте для роботи добре освітлені приміщення. Пересуньте робочий стіл, розмістить його біля вікна і, час від часу, дивіться в небо.
  3. Практикуйте майдфулнес. І це не обов’язково означає сісти в лотос, а ви ж в офісі, де всі ходять і щось говорять. Натомість можна використовувати неформальний спосіб: зосереджуватись на тому, що робите в моменті. Відчувати як ви взаємодієте із зовнішнім світом. Що бачите, що чуєте, чого торкаєтесь. Не відволікатись на телефон, новини, розмови, а повністю поринути у свій процес. Систематична практика допоможе краще концентруватись, не відволікатись і бути мотивованими. Заразом, підвищиться і якість результату щоденних справ.

Все, що я назвала стосується самодопомоги, але іноді, коли проблема більш глибока, можливо, одночасно з цим, варто звернутись і по професійну психологічну підтримку.

І наостанок, проводити час наодинці із собою, справді корисно. Але нам для нашого психологічного здоров’я потрібні інші люди. А для цього, ввечері проведіть час з тими, кого любите: діти, близька людина. Ніщо так не зігріває як сердечна розмова.

Ви вже подумали, що зробити для себе сьогодні?

Ольга Хмарук Ольга Хмарук , Психологиня
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
