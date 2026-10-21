ВАКС виніс вирок екскерівнику Держлікслужби

21 жовтня Вищий антикорсуд оголосив вирок колишньому голові Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Суд визнав колишнього посадовця винним у кримінальному правопорушенні і призначив 76 500 гривень штрафу з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, на строк три роки.
Заставу ВАКС залишив без змін – це 66 560 гривень.
Деталі справи ексглави Держлікслужби
- Слідство заявляє, що державний службовець не вніс до своїх щорічних декларацій за 2022–2024 роки відомості про житловий будинок у Київській області.
- Попри те, що нерухомість оформлена на близьких родичів, фактично нею користувався експосадовець із дружиною.
- На початку 2026 року ексглаву Держлікслужби звільнили з посади.
- Перед тим у грудні проти Романа Ісаєнка порушили дисциплінарне провадження.