ВАКС виніс вирок екскерівнику Держлікслужби

Суд також залишив без змін розмір застави.

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21 жовтня Вищий антикорсуд оголосив вирок колишньому голові Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Суд визнав колишнього посадовця винним у кримінальному правопорушенні і призначив 76 500 гривень штрафу з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, на строк три роки.

Заставу ВАКС залишив без змін – це 66 560 гривень.

Деталі справи ексглави Держлікслужби

Слідство заявляє, що державний службовець не вніс до своїх щорічних декларацій за 2022–2024 роки відомості про житловий будинок у Київській області.

Попри те, що нерухомість оформлена на близьких родичів, фактично нею користувався експосадовець із дружиною.