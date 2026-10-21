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ВАКС виніс вирок екскерівнику Держлікслужби

Суд також залишив без змін розмір застави.

ВАКС виніс вирок екскерівнику Держлікслужби
Роман Ісаєнко
Фото: Олександр Ратушняк

21 жовтня Вищий антикорсуд оголосив вирок колишньому голові Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. 

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Суд визнав колишнього посадовця винним у кримінальному правопорушенні і призначив 76 500 гривень штрафу з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, на строк три роки.

Заставу ВАКС залишив без змін – це 66 560 гривень. 

Деталі справи ексглави Держлікслужби

  • Слідство заявляє, що державний службовець не вніс до своїх щорічних декларацій за 2022–2024 роки відомості про житловий будинок у Київській області. 
  • Попри те, що нерухомість оформлена на близьких родичів, фактично нею користувався експосадовець із дружиною.
  • На початку 2026 року ексглаву Держлікслужби звільнили з посади.
  • Перед тим у грудні проти Романа Ісаєнка порушили дисциплінарне провадження.
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