На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ГоловнаЗдоров'я

Після інфаркту кардіореабілітацію радять починати протягом 14 днів: ESC оновило рекомендації

Кардіореабілітацію після гострого коронарного синдрому рекомендують розпочинати протягом перших 14 днів, а після аортокоронарного шунтування — протягом 28 днів. 

Європейське товариство кардіологів (ESC) опублікувало клінічні рекомендації, які передбачають ранній початок відновлення, індивідуальні програми для пацієнтів і ширше використання телереабілітації.

Після інфаркту кардіореабілітацію радять починати протягом 14 днів: ESC оновило рекомендації
Фото: pavel danilyuk/pexels

Після гострого коронарного синдрому реабілітацію бажано розпочати протягом перших 14 днів, але не пізніше ніж за 30 днів. Після аортокоронарного шунтування її рекомендують починати протягом 28 днів і не відкладати довше ніж на 42 дні.

Водночас строки початку фізичних навантажень залежать від клінічного стану пацієнта: перед ними потрібно оцінити ризики та можливі протипоказання. 

Інші складові реабілітації — зокрема, консультації щодо харчування, психологічну підтримку й оптимізацію медикаментозного лікування — можна впроваджувати відповідно до потреб людини та її стану.

Реклама

За рекомендаціями ESC, кардіореабілітація має бути частиною тривалого ведення людей із серцево-судинними захворюваннями. Її мета — допомогти пацієнтам відновити фізичне функціонування, поліпшити психологічний стан і якість життя, а також контролювати чинники ризику повторних серцево-судинних подій.

Комплексна програма може включати:

  • індивідуально підібрану фізичну активність і структуровані тренування;
  • оптимізацію медикаментозного лікування;
  • корекцію харчування, контроль маси тіла та складу тіла;
  • допомогу у відмові від тютюнопаління;
  • психологічну та психосоціальну підтримку;
  • навчання самоконтролю й управління власним станом;
  • підтримку повернення до роботи та повсякденної активності.

Програму мають адаптувати до потреб конкретного пацієнта. При цьому враховують не лише фізичні показники, а й психологічний стан, соціальне функціонування та особисті цілі людини.

ESC рекомендує розглядати дистанційну кардіореабілітацію та гібридні формати, які поєднують очні заняття з дистанційним супроводом. Для окремих пацієнтів із гострими й хронічними коронарними синдромами, після коронарних втручань, а також із серцевою недостатністю такі формати можуть бути альтернативою реабілітації виключно в спеціалізованому центрі.

Для дистанційного супроводу можуть використовувати відеоконсультації, мобільні застосунки, носимі пристрої та засоби телемоніторингу. Вони допомагають відстежувати стан пацієнта, підтримувати зв’язок із медичною командою й адаптувати програму до його потреб.

Водночас дистанційний формат не скасовує медичного контролю. Вибір програми залежить від клінічних ризиків, стану та потреб пацієнта, а також доступної інфраструктури.

У рекомендаціях також розглядають потенціал штучного інтелекту в кардіореабілітації. Зокрема, його можуть застосовувати для аналізу фізіологічних даних, персоналізації тренувань, раннього виявлення можливих проблем і підтримки клінічних рішень.

Однак для використання таких інструментів потрібні клінічна валідація, захист персональних даних, прозорість алгоритмів і контроль з боку медичних фахівців.

Реклама

Окрему увагу ESC приділяє доступності реабілітації та залученню пацієнтів до програм. Серед можливих рішень — автоматичне направлення на кардіореабілітацію, персональне запрошення на первинну оцінку та гнучкіші формати занять.

У рекомендаціях також наголошують на потребі враховувати бар’єри, через які жінки рідше долучаються до програм. Серед можливих підходів — гнучкий графік, психосоціальна підтримка та домашня телереабілітація.

Додатковий контекст щодо фізичної активності дає окрема наукова заява Американського коледжу кардіології (ACC). У ній наголошують, що користь для серця можна отримати й без щоденної цілі у 10 тисяч кроків.

За даними метааналізу, на який посилаються автори заяви, близько 7000 кроків на день були пов’язані з на 47% нижчим ризиком смерті від усіх причин і серцево-судинної смерті порівняно з приблизно 2000 кроками. Це статистичний зв’язок, а не доказ того, що саме така кількість кроків гарантовано знижує ризик для кожної людини.

ACC також рекомендує здоровим дорослим і людям зі стабільними хронічними серцево-судинними захворюваннями прагнути щонайменше 150 хвилин аеробної активності помірної інтенсивності або 75 хвилин інтенсивної активності на тиждень. За можливості обсяг фізичних навантажень можна збільшувати.

Водночас особливо важливим є перехід від малорухливого способу життя до регулярної фізичної активності. Її вид та інтенсивність потрібно добирати з урахуванням стану здоров’я людини.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies