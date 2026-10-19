Після інфаркту кардіореабілітацію радять починати протягом 14 днів: ESC оновило рекомендації

Європейське товариство кардіологів (ESC) опублікувало клінічні рекомендації, які передбачають ранній початок відновлення, індивідуальні програми для пацієнтів і ширше використання телереабілітації.

Після гострого коронарного синдрому реабілітацію бажано розпочати протягом перших 14 днів, але не пізніше ніж за 30 днів. Після аортокоронарного шунтування її рекомендують починати протягом 28 днів і не відкладати довше ніж на 42 дні.

Водночас строки початку фізичних навантажень залежать від клінічного стану пацієнта: перед ними потрібно оцінити ризики та можливі протипоказання.

Інші складові реабілітації — зокрема, консультації щодо харчування, психологічну підтримку й оптимізацію медикаментозного лікування — можна впроваджувати відповідно до потреб людини та її стану.

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За рекомендаціями ESC, кардіореабілітація має бути частиною тривалого ведення людей із серцево-судинними захворюваннями. Її мета — допомогти пацієнтам відновити фізичне функціонування, поліпшити психологічний стан і якість життя, а також контролювати чинники ризику повторних серцево-судинних подій.

Комплексна програма може включати:

індивідуально підібрану фізичну активність і структуровані тренування;

оптимізацію медикаментозного лікування;

корекцію харчування, контроль маси тіла та складу тіла;

допомогу у відмові від тютюнопаління;

психологічну та психосоціальну підтримку;

навчання самоконтролю й управління власним станом;

підтримку повернення до роботи та повсякденної активності.

Програму мають адаптувати до потреб конкретного пацієнта. При цьому враховують не лише фізичні показники, а й психологічний стан, соціальне функціонування та особисті цілі людини.

ESC рекомендує розглядати дистанційну кардіореабілітацію та гібридні формати, які поєднують очні заняття з дистанційним супроводом. Для окремих пацієнтів із гострими й хронічними коронарними синдромами, після коронарних втручань, а також із серцевою недостатністю такі формати можуть бути альтернативою реабілітації виключно в спеціалізованому центрі.

Для дистанційного супроводу можуть використовувати відеоконсультації, мобільні застосунки, носимі пристрої та засоби телемоніторингу. Вони допомагають відстежувати стан пацієнта, підтримувати зв’язок із медичною командою й адаптувати програму до його потреб.

Водночас дистанційний формат не скасовує медичного контролю. Вибір програми залежить від клінічних ризиків, стану та потреб пацієнта, а також доступної інфраструктури.

У рекомендаціях також розглядають потенціал штучного інтелекту в кардіореабілітації. Зокрема, його можуть застосовувати для аналізу фізіологічних даних, персоналізації тренувань, раннього виявлення можливих проблем і підтримки клінічних рішень.

Однак для використання таких інструментів потрібні клінічна валідація, захист персональних даних, прозорість алгоритмів і контроль з боку медичних фахівців.

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Окрему увагу ESC приділяє доступності реабілітації та залученню пацієнтів до програм. Серед можливих рішень — автоматичне направлення на кардіореабілітацію, персональне запрошення на первинну оцінку та гнучкіші формати занять.

У рекомендаціях також наголошують на потребі враховувати бар’єри, через які жінки рідше долучаються до програм. Серед можливих підходів — гнучкий графік, психосоціальна підтримка та домашня телереабілітація.

Додатковий контекст щодо фізичної активності дає окрема наукова заява Американського коледжу кардіології (ACC). У ній наголошують, що користь для серця можна отримати й без щоденної цілі у 10 тисяч кроків.

За даними метааналізу, на який посилаються автори заяви, близько 7000 кроків на день були пов’язані з на 47% нижчим ризиком смерті від усіх причин і серцево-судинної смерті порівняно з приблизно 2000 кроками. Це статистичний зв’язок, а не доказ того, що саме така кількість кроків гарантовано знижує ризик для кожної людини.

ACC також рекомендує здоровим дорослим і людям зі стабільними хронічними серцево-судинними захворюваннями прагнути щонайменше 150 хвилин аеробної активності помірної інтенсивності або 75 хвилин інтенсивної активності на тиждень. За можливості обсяг фізичних навантажень можна збільшувати.

Водночас особливо важливим є перехід від малорухливого способу життя до регулярної фізичної активності. Її вид та інтенсивність потрібно добирати з урахуванням стану здоров’я людини.