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МОЗ нагадує пішоходам, як убезпечити себе на дорогах під час відключень світла

Через російські обстріли та спричинені ними відключення світла водіям складніше вчасно помітити пішоходів, а пішоходам — оцінити дорожню ситуацію.

У Міністерстві охорони здоров’я нагадують, як подбати про безпеку на дорогах в умовах недостатньої видимості.

МОЗ нагадує пішоходам, як убезпечити себе на дорогах під час відключень світла
Фото: МОЗ

Як убезпечити себе пішоходам

Пішоходам радять обирати світлий або яскравий одяг і використовувати світловідбивні елементи — флікери. Їх варто закріплювати на верхньому одязі, бажано на висоті стегна, а також на сумках і рюкзаках. У темряві додатково допоможе ліхтарик.

Під час руху вулицею варто не відволікатися на телефон і не користуватися навушниками. Пішоходам слід рухатися тротуарами, а якщо їх немає — узбіччям назустріч транспорту.

Переходити дорогу потрібно у встановлених місцях, попередньо переконавшись, що це безпечно. Дітям необхідно пояснювати правила дорожнього руху та не залишати малечу без супроводу поблизу проїжджої частини.

Що варто врахувати водіям

Водіям рекомендують дотримуватися безпечної швидкості й дистанції, за потреби знижувати швидкість і бути особливо уважними біля пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту, шкіл і магазинів, а також поблизу автомобілів, що зупинилися.

Перед маневрами слід переконатися в їхній безпеці, а перед відчиненням дверей автомобіля — перевірити, чи не наближаються інші учасники дорожнього руху.

Також водіям радять стежити за чистотою скла, фар і дзеркал, користуватися пасками безпеки та не сідати за кермо після вживання алкоголю.

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