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У Києві над ліквідацією наслідків російського обстрілу працюють понад 400 рятувальників та поліцейських

Вже вдалося загасити всі пожежі, у ці хвилини триває проливання конструкцій та фіксація злочинів. 

У Києві над ліквідацією наслідків російського обстрілу працюють понад 400 рятувальників та поліцейських
Наслідки атаки в Києві
Фото: ДСНС України Facebook

Від ночі лише у Києві над ліквідацією наслідків російського обстрілу працюють понад 400 рятувальників та поліцейських.

Про це написав глава МВС Іван Виговський.

Вже вдалося загасити всі пожежі, у ці хвилини триває проливання конструкцій та фіксація злочинів. У Печерському районі столиці вибухотехніки поліції та група розмінування ДСНС вилучають частину ворожої ракети, яка застрягла у землі.

Загалом окупанти атакували 12 регіонів України та столицю. По Києву завдали три хвилі ударів балістикою. На жаль, один чоловік загинув. Ще понад 20 людей, зокрема діти, отримали поранення.

Пошкоджені житлові будинки, станція швидкої допомоги, гіпермаркет, поштове відділення, монастир. У приватному секторі понівечені будинки на кількох вулицях. У кожному з районів із перших хвилин працювали рятувальники та поліцейські.

  • Близько другої і третьої години ночі росіяни здійснили кілька хвиль атаки по Києву із застосуванням ракет. Станом на 9 ранку відомо, що внаслідок цієї і попередньої хвилі балістичних ударів у місті загинула одна людина, поранені 24. Госпіталізовані 16 людей.
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