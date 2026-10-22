У Києві поліція викрила шахрайську схему з орендою житла

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У Києві викрили групу шахраїв, які ошукували громадян під приводом здачі житла в оренду.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

За даними слідства, схему організував уродженець Донеччини, який нині перебуває на території Росії. До протиправної діяльності він залучив двох спільниць із Кривого Рогу та Харкова.

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Фігуранти розміщували в інтернеті оголошення про оренду неіснуючих квартир у Києві та області. Зацікавленим орендарям пропонували обговорити умови найму в приватному листуванні, після чого вимагали перерахувати завдаток, оплату за перший і останній місяці проживання, а згодом – і за нібито нотаріальне оформлення договору.

Організатор оборудки представлявся власником житла, називав себе полковником поліції або військовослужбовцем та надсилав фото нібито службових посвідчень.

Оголошення шахраї публікували під вигаданими іменами, а кошти отримували на банківські рахунки так званих "дропів" – підставних осіб.

Наразі поліцейські задокументували кілька епізодів шахрайства, внаслідок яких потерпілі втратили сотні тисяч гривень.

Фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу, організатору схеми – заочно. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.