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Українські фахівці пояснили, як захистити сервери від атак через PHP

Серед наслідків атак можливе, серед іншого, викрадення паролів, токенів доступу та ключів безпосередньо з пам’яті сервера, а також встановлення спеціальних програм для віддаленого керування ним.

Українські фахівці пояснили, як захистити сервери від атак через PHP
Фото: EPA/UPG

Національна команда реагування на кіберзагрози CERT-UA пояснила суть критичної кіберзагрози, яка спричинила масове сканування сайтів і спроби кібератак у всьому світі.

Як зазначено на сайті Держспецзв’язку, йдеться про дві вразливості у PHP – CVE-2026-109618 та CVE-2026-109619, відомі під назвою “PHP2Shell”. Вони дають змогу зловмисникам віддалено виконувати команди на сервері без авторизації.

Вразливості містяться в програмному коді інтерпретатора PHP, зокрема в компонентах, які обробляють запити та керують пам’яттю. Вони становлять загрозу незалежно від налаштувань вебсервера.

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За міжнародною системою оцінювання кіберзагроз CVSS v4.0, рівень небезпеки становить 9,2 бала з 10 можливих, а за оцінками незалежних дослідників – до 10 балів.

Вразливими є всі версії PHP від 5.4.0 до 8.5.11 включно. Офіційні оновлення, які усувають ці вразливості, доступні для версій PHP 8.2.35, 8.3.36, 8.4.27 та 8.5.12.

Застарілі версії PHP 5.x, 7.x, 8.0 та 8.1 більше не отримуватимуть офіційних оновлень безпеки від PHP Foundation.

Можливими наслідками використання цих вразливостей є повний контроль зловмисників над вебсервером, зокрема можливість виконувати системні команди через програми, що обробляють запити до сайту.

Також можливе викрадення паролів, токенів доступу та ключів безпосередньо з пам’яті сервера, а також встановлення спеціальних програм для віддаленого керування ним.

Окрім того, можливий злам сайтів і вебзастосунків, зокрема створених на платформах WordPress, Magento, WooCommerce та Drupal.

Фахівці рекомендують якнайшвидше оновити PHP, щоб усунути вразливості. Додаткові засоби захисту можуть тимчасово блокувати атаки, але не замінюють оновлення. Також варто перевірити сервер на ознаки зламу, а в разі виявлення підозрілої активності – змінити паролі та повідомити CERT-UA.

  • Вразливості можуть загрожувати не лише державним порталам, а й інтернет-магазинам, новинним ресурсам та іншим сайтам.
  • Критичні вразливості PHP вдалося виявити за допомогою штучного інтелекту. Фахівці попереджають, що доступність виправлень і можливість швидко відтворити механізм експлуатації вразливостей можуть сприяти подальшим кібератакам.
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