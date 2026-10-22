Рух Південним мостом Києва повністю перекрили через загрозу повторних ударів (доповнено)

Вранці 22 жовтня рух Південним мостом Києва перекрили повністю. Спершу обмеження працювали лише на рух з правого на лівий берег, але згодом їх розширили.
Це пов'язано з безпековою ситуацією, повідомили в поліції. Терміни відновлення руху невідомі.
«Через безпекову ситуацію рух транспорту Південним мостом тимчасово перекритий в обох напрямках», – йдеться в повідомленні.
В КМДА уточнили, що рішення ухвалили через загрозу повторних ударів. Автобуси №№ 22, 91 тимчасово курсують через Дарницький міст.
Сьогодні вночі внаслідок ворожої балістичної атаки постраждала інфраструктура метрополітену на цьому мосту. Поїзди ним не їздять.
Росія атакувала Південний міст уже кілька разів.