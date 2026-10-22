Рух Південним мостом Києва повністю перекрили через загрозу повторних ударів (доповнено)

Це вимушений захід через безпекову ситуацію.

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Вранці 22 жовтня рух Південним мостом Києва перекрили повністю. Спершу обмеження працювали лише на рух з правого на лівий берег, але згодом їх розширили.

Це пов'язано з безпековою ситуацією, повідомили в поліції. Терміни відновлення руху невідомі.

«Через безпекову ситуацію рух транспорту Південним мостом тимчасово перекритий в обох напрямках», – йдеться в повідомленні.

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В КМДА уточнили, що рішення ухвалили через загрозу повторних ударів. Автобуси №№ 22, 91 тимчасово курсують через Дарницький міст.

Сьогодні вночі внаслідок ворожої балістичної атаки постраждала інфраструктура метрополітену на цьому мосту. Поїзди ним не їздять.

Росія атакувала Південний міст уже кілька разів.