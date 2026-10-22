​Засудили диверсанта, який на Харківщині підірвав військового і палив залізничні релейні шафи

Для нього це вже другий вирок – перший був за підрив авто українського бійця.

Суд виніс ще один вирок учаснику російської агентурно-бойової групи, яку Служба безпеки знешкодила на Харківщині влітку 2024 року.

Як повідомила пресслужба СБУ, тоді правоохоронці схопили чотирьох зловмисників, причетних до підриву машини українського захисника, який через вибух отримав важкі травми.

У серпні цього року фігуранта засудили до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Тепер же він отримав аналогічний термін — 15 років позбавлення волі — за знищення вогнем двох релейних шаф Укрзалізниці.

СБУ повідомила, що російські спецслужби вербували виконавця, звичайного різноробочого з передмістя Харкова, через його знайомого бойовика з так званого «спецназу ДНР». Для атаки на інфраструктуру залізниці чоловік купив горючу рідину і вилив на електрообладнання.

З огляду на нові докази суд покарав агента за замах на диверсію в умовах воєнного стану.