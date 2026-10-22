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Від початку року Сили оборони знешкодили понад 400 тисяч російських безпілотників

З них - більше 35 тисяч - "шахеди".

Від початку року Сили оборони знешкодили понад 400 тисяч російських безпілотників
Фото: Міноборони

Підрозділи Сил оборони уразили 408 000 російських безпілотників від початку року.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони

Усі ураження зафіксовані на відео в бойовій системі DELTA та верифіковані кластером оборонних інновацій Brave1.

Так, від початку року українські захисники уразили:

  • майже 248 000 БпЛА типу «крило»;
  • майже 125 000 коптерів;
  • понад 35 000 дронів типу «Шахед».

Підтвердження уражень російських БпЛА здійснюється у системі DELTA. Такий механізм верифікації дає змогу відстежити особливості кожного збиття ворожого дрона та швидше масштабувати рішення, які дають результат.

У Міноборони нагадали, що у вересні українські військові зафіксували 1,8 млн результатів виконаних місій у Mission Control – одному із модулів DELTA, який дозволяє фіксувати результати виконаних місій та використовувати ці дані для аналізу й подальшого планування.

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