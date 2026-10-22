Операція "Карфаген": повідомлено про підозру ще одному експосадовцю Офісу генпрокурора

Повідомлено про підозру ще одному учаснику злочинної організації, викритої у межах масштабної спецоперації «Карфаген». Йдеться про колишнього очільника одного з департаментів Офісу Генерального прокурора.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро.

За даними слідства, посадовець відігравав одну з ключових ролей у функціонуванні злочинної схеми. Він безпосередньо відповідав за комунікацію з представниками нелегальних кол-центрів та систематичне одержання від них грошей.

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Також до його функцій входило забезпечення загальної безпеки та конспірації членів організації, а також - залучення інших осіб.

Загальна сума задокументованої неправомірної вигоди перевищує 1 млрд грн.

Кваліфікація дій підозрюваного: ч. 3 ст. 255 та ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу. Слідчі дії тривають.

Операція "Карфаген" - масштабна спецоперація з ліквідації злочинної організації, яка спеціалізувалася на системному "кришуванні" мережі нелегальних шахрайських кол-центрів по всій території України. Її лідер - один із керівників структурних підрозділів Офісу Генпрокурора. За щомісячну плату члени організації гарантували власникам кол-центрів захист від кримінального переслідування та блокування розслідувань.

НАБУ не називає прізвища підозрюваного, але за даними Центру протидії корупції, йдеться про колишнього начальника Департаменту інформаційних технологій Офісу генпрокурора Івана Тимошенка.

Деталі справи