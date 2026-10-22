Російський дрон влучив у приватний будинок на Житомирщині: постраждали 9 людей

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Російська армія атакувала ударним безпілотником Житомирську громаду, є постраждалі.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"Росія продовжує свідомий терор проти мирної Житомирщини. Сьогодні чергова ворожа атака ударним дроном прийшлася по території громади. Ворожий «шахед» поцілив у приватний житловий будинок. На цей час відомо вже про дев'ятьох постраждалих людей, серед яких двоє дітей", - написав він у фейсбуці.

Голова ОВА зазначив, що двох потерпілих уже доправили до обласної лікарні.

На місці влучання працюють усі екстрені служби: рятувальники ДСНС, медичні бригади та представники Червоного хреста. Постраждалим надається вся необхідна допомога.