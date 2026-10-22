Україна і ЄС шукають рішення, щоб розширити альтернативні маршрути агроекспорту

Варіантом може бути транспортування через порти Хорватії, Італії, Словенії, Німеччини та інших країн.

Україна обговорює з європейськими партнерами можливість покриття додаткових транспортних витрат на експорт сільгосппродукції через віддалені порти Євросоюзу.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час міжнародної конференції в Бухаресті, передає Мінагро.

Через блокування Росією українських глибоководних портів на Чорному морі альтернативні шляхи дозволяють вивозити лише близько 2,5 млн тонн продукції на місяць, що становить половину від потреби. За таких обмежень Україна ризикує втратити можливість експортувати до 30 млн тонн агропродукції вартістю близько $10 млрд.

Як один із варіантів розглядають транспортування через порти Хорватії, Італії, Словенії, Німеччини та інших країн. Проте такий маршрут здорожчує логістику на 50–60 євро за тонну.

Висоцький заявив, що українська сторона веде переговори про створення спеціальних програм компенсації цих додаткових витрат всередині ЄС. Це допоможе зберегти постачання агропродукції на традиційні ринки, зокрема до країн Близького Сходу та Північної Африки.

У Мінагрополітики наголошують, що без розв'язання проблем із логістикою та фінансуванням аграріїв під загрозою невикористання під час наступної посівної кампанії може опинитися до 5 млн гектарів сільськогосподарських земель.