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Кабмін пропонує заборонити стягнення податкових боргів із державних видобувних підприємств

Ініціатива розрахована на весь період воєнного стану та ще на шість місяців після його завершення чи скасування.

Кабмін пропонує заборонити стягнення податкових боргів із державних видобувних підприємств
Шахта на Львівщині

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт від Міністерства енергетики, який запроваджує тимчасову заборону на стягнення податкових боргів із державних вугле- та урановидобувних компаній.

Міненерго повідомило, що зміни до Податкового кодексу спрямовані на підтримку роботи таких підприємств, як «СхідГЗК», «Добропіллявугілля-видобуток», «Львіввугілля», «Волиньвугілля» та «Регіональні електричні мережі» під час війни. Це рішення також дасть змогу зберегти робочі місця для понад десяти тисяч фахівців галузі, запевнило міністерство.

Відтермінувати стягнення боргів планують на весь період воєнного стану та ще на шість місяців після його завершення чи скасування.

Завдяки цьому підприємства зможуть спрямувати наявні кошти на покриття нагальних виробничих потреб, вчасні виплати зарплат працівникам та переміщення державного майна з небезпечних територій. 

Тепер законопроєкт має схвалити парламент.

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