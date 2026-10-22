Кредит на авто онлайн: ПриватБанк запустив послугу АвтоКлік

ПриватБанк запустив АвтоКлік – сервіс, через який автокредит можна оформити онлайн у Приват24: від вибору авто до підписання договору.

Як йдеться у пресрелізі компанії, дотепер усі кредити на придбання автомобілів в Україні оформлювалися тільки у відділеннях банку, тепер це можна буде зробити онлайн.

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«З послугою АвтоКлік більше не потрібно збирати стоси документів, їхати у відділення банку та днями чекати на рішення за кредитом. У застосунку Приват24 це можна зробити за 5 хвилин. Кілька кліків у смартфоні – і можна їхати», – вказано там.

Серед партнерів уже є багато автомобільних брендів, на які ПриватБанк може запропонувати спеціальні програми кредитування завдяки співпраці з різними імпортерами та дилерами.

Переваги послуги АвтоКлік для фізичних осіб:

Кредит на авто можна оформити повністю онлайн у Приват24.

Попереднє рішення банку – приблизно за 5 хвилин.

Аванс, комісію та КАСКО можна оплатити в Приват24. КАСКО – одразу або у складі щомісячного платежу.

Підписати кредитний договір і договір страхування можна за допомогою SmartID.

Оформити угоду можна під час замовлення автомобіля з онлайн-складу, в автоцентрі чи вдома.

«Ми розробили рішення, яке спрощує шлях отримання автокредитування. Наш пріоритет – краща доступність для клієнтів. Споживачі щодня вирішують багато фінансових питань онлайн: від платежів до оплат в інтернеті. І якщо придбати автомобіль мрії можна за кілька годин, то й оформлення кредиту має бути швидким та комфортним. З послугою АвтоКлік отримати автокредитування нового авто так само просто, як придбати гаджет у кредит», – зазначає член правління з питань роздрібного бізнесу ПриватБанку Дмитро Мусієнко.

Як оформити кредит на авто онлайн через АвтоКлік.

Виберіть авто та умови. Кредитну програму можна знайти самостійно в застосунку Приват24 або під час вибору авто на онлайн-складі партнерів. При цьому можна зазначити ціну авто, строк кредиту та зручний аванс. Попереднє рішення банку з’явиться всього за 5 хвилин.

Оформте купівлю. Якщо авто з онлайн-складу, дані передаються в Приват24 автоматично. Якщо ні, то варто завантажити рахунок-фактуру з автосалону. У цьому випадку необхідно підписати договір купівлі-продажу з автосалоном, а перший внесок і додаткові платежі можна здійснити відразу в застосунку.

Підтвердьте оформлення кредиту онлайн. Для цього підпишіть кредитний договір і страховку за допомогою SmartID.