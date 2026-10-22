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​В Україні запровадили автоматичне митне оформлення міжнародних посилок

Це прискорить обробку посилок під час імпорту та експорту.

​В Україні запровадили автоматичне митне оформлення міжнародних посилок
Ілюстративне фото
Фото: Державна митна служба

Державна митна служба запровадила автоматичне оформлення міжнародних поштових та експрес-відправлень. Новий механізм дасть змогу прискорити обробку посилок під час імпорту та експорту без їхнього фізичного пред’явлення митниці.

Про це повідомила Держмитслужба.

Рішення про оформлення відправлень ухвалюватимуть автоматично після отримання попередніх електронних даних. Для цього використовуватимуть автоматизовану систему управління ризиками, зокрема технології штучного інтелекту, а також результати попереднього аналізу інформації митниками.

Водночас для автоматичного оформлення встановили додаткові критерії та суворіші вимоги. Це дозволить системі визначати потенційні ризики й відбирати випадки, які потребують додаткового контролю.

У Держмитслужбі пояснюють, що нововведення допоможе скоротити кількість зайвих операцій, оптимізувати логістичні процеси та ефективніше використовувати ресурси. 

До впровадження нового механізму долучилися Київська та Львівська митниці. Перш випадки автоматичного оформлення відправлень відбулися саме в зоні діяльності Львівської митниці.

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