На Хмельниччині судитимуть посадовця ДСНС через закупівлю бракованих костюмів захисту на 14 млн грн

Обвинувачений знав про проблему, але все одно закупив костюми.

Прокурори Хмельницької обласної прокуратури передали до суду справу щодо посадовця обласного управління ДСНС, якого звинувачують у зловживанні службовим становищем та закупівлі неякісного спорядження.

Як повідомила пресслужба облпрокуратури, у 2022 році заступник керівника підрозділу разом зі своїм начальником організували придбання 1730 комплектів радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Загальна вартість контракту перевищила 14 млн грн, а до набору входили захисний костюм, чоботи, рукавиці і спеціальна валіза.

Під час перевірки виявилося, що придбане майно не відповідає державним стандартам: скло в захисних костюмах було бракованим, а шви не мали належної міцності.

Обвинувачений, який очолював комісію з оборонних закупівель, знав про відсутність потрібних сертифікатів якості. Попри це, він не відправив майно на перевірку захисних характеристик і наполіг на виборі саме цієї фірми-постачальника.

На основі такого рішення очільник підрозділу підписав договір і перерахував фірмі понад 14 млн грн.

У лютому фігурантам оголосили про підозру. Щоб покрити завдані збитки, правоохоронці вже заарештували майно посадовця на суму 2,3 млн грн, а матеріали щодо його колишнього керівника виділили в окреме судове провадження.