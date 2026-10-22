Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
ГоловнаСуспільствоПодії

На Хмельниччині судитимуть посадовця ДСНС через закупівлю бракованих костюмів захисту на 14 млн грн

Обвинувачений знав про проблему, але все одно закупив костюми.

На Хмельниччині судитимуть посадовця ДСНС через закупівлю бракованих костюмів захисту на 14 млн грн
підозрюваний
Фото: Хмельницька облпрокуратура

Прокурори Хмельницької обласної прокуратури передали до суду справу щодо посадовця обласного управління ДСНС, якого звинувачують у зловживанні службовим становищем та закупівлі неякісного спорядження.

Як повідомила пресслужба облпрокуратури, у 2022 році заступник керівника підрозділу разом зі своїм начальником організували придбання 1730 комплектів радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Загальна вартість контракту перевищила 14 млн грн, а до набору входили захисний костюм, чоботи, рукавиці і спеціальна валіза.

Під час перевірки виявилося, що придбане майно не відповідає державним стандартам: скло в захисних костюмах було бракованим, а шви не мали належної міцності.

Обвинувачений, який очолював комісію з оборонних закупівель, знав про відсутність потрібних сертифікатів якості. Попри це, він не відправив майно на перевірку захисних характеристик і наполіг на виборі саме цієї фірми-постачальника.

На основі такого рішення очільник підрозділу підписав договір і перерахував фірмі понад 14 млн грн.

У лютому фігурантам оголосили про підозру. Щоб покрити завдані збитки, правоохоронці вже заарештували майно посадовця на суму 2,3 млн грн, а матеріали щодо його колишнього керівника виділили в окреме судове провадження.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies