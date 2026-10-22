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Під час нічної атаки Росії в Києві постраждала будівля Музею української діаспори

Найближчими днями музей буде зачинений для відвідувачів. 

Під час нічної атаки Росії в Києві постраждала будівля Музею української діаспори
Музей української діаспори
Фото: Музей української діаспори

У Києві внаслідок російського обстрілу цієї ночі зазнав пошкоджень Музей української діаспори - філія Музею історії міста Києва

Про це повідомляється на сторінці музею у фейсбуці.

У будівлі вибито вікна, пошкоджено фасад та покрівлю. На щастя, ніхто з людей не постраждав. 

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"Зараз усуваємо наслідки обстрілу, тому найближчими днями музей буде зачинений для відвідувачів. Про відновлення роботи повідомимо додатково. Дякуємо всім за підтримку та готовність допомогти", - йдеться в повідомленні. 

Як повідомлялося, в ніч проти 22 жовтня Росія атакувала історичний центр Києва балістичною ракетою "Іскандер", оснащеною касетною боєголовкою. 

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