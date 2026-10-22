Найближчими днями музей буде зачинений для відвідувачів.

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У Києві внаслідок російського обстрілу цієї ночі зазнав пошкоджень Музей української діаспори - філія Музею історії міста Києва

Про це повідомляється на сторінці музею у фейсбуці.

У будівлі вибито вікна, пошкоджено фасад та покрівлю. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

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"Зараз усуваємо наслідки обстрілу, тому найближчими днями музей буде зачинений для відвідувачів. Про відновлення роботи повідомимо додатково. Дякуємо всім за підтримку та готовність допомогти", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в ніч проти 22 жовтня Росія атакувала історичний центр Києва балістичною ракетою "Іскандер", оснащеною касетною боєголовкою.