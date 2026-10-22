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У Харкові внаслідок російського удару вдень загорілася електричка.

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Харківській області.

"Вдень російські війська вдарили БпЛА по пасажирському електропоїзду. Виникла пожежа у головному вагоні. Попри загрозу повторних обстрілів, рятувальники ліквідували загоряння", - йдеться в повідомленні.

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На щастя, постраждалих немає.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Як повідомлялося, в ніч на 22 жовтня та зранку росіяни атакували Харків безпілотниками. Є ушкодження у трьох районах міста. Одна людина звернулася по допомогу.