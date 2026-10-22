У Харкові внаслідок російського удару вдень загорілася електричка.
Про це повідомило Головне управління ДСНС у Харківській області.
"Вдень російські війська вдарили БпЛА по пасажирському електропоїзду. Виникла пожежа у головному вагоні. Попри загрозу повторних обстрілів, рятувальники ліквідували загоряння", - йдеться в повідомленні.
На щастя, постраждалих немає.
Як повідомлялося, в ніч на 22 жовтня та зранку росіяни атакували Харків безпілотниками. Є ушкодження у трьох районах міста. Одна людина звернулася по допомогу.