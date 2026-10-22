Україна, Британія та Латвія домовилися відстежувати викрадене Росією зерно за допомогою хімічного аналізу

Завдяки ізотопному та хімічному аналізам зможуть визначати точне географічне походження пшениці, кукурудзи, ячменю й насіння соняшнику.

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Окупант на патрулюванні на полі поблизу окупованого Мелітополя, Запорізька область

Україна разом із Великобританією і Латвією підписала тристоронній меморандум про взаєморозуміння щодо впровадження схеми верифікації зерна (GVS).

Про це повідомило Міністерство аграрної політики.

Таким чином країни хочуть виявляти українську агропродукцію, яку Росія незаконно вивозить із тимчасово окупованих територій, і блокувати її продаж на світових ринках.

Мінагро пояснило, що система дозволить визначати точне географічне походження пшениці, кукурудзи, ячменю й насіння соняшнику завдяки ізотопному та хімічному аналізам. Зібрані наукові дані допоможуть викривати судна із сумнівним вантажем і формувати доказову базу щодо фактів грабежу.

У межах підписаної угоди країни планують обмінюватися науковою інформацією, надавати профільним органам доступ до системи GVS та повністю координувати роботу спеціалізованих лабораторій.