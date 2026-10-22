Клименко обговорив із делегацією НАТО посилення ППО для України

Секретар РНБО наголосив, що потрібні своєчасні й достатні поставки перехоплювачів до систем Patriot та ракет класу "повітря – повітря".

Секретар Ради національної безпеки і оборони Ігор Клименко провів зустріч із делегацією НАТО в Києві.

Про це він повідомив у Telegram.

"Зустрівся у Києві з делегацією НАТО на чолі з помічниками Генерального секретаря Альянсу Крістіаном Буком та Дугласом Джонсом. У нас була відверта розмова про безпекові виклики, подальші шляхи підтримки України та поглиблення співпраці з Альянсом. Вдячний НАТО та всім державам-членам за підтримку України від початку повномасштабного вторгнення. Важливо, що наші партнери розуміють: підтримка України – це найкраща відповідь на загрозу з боку Росії", - написав Клименко.

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Він зазначив, що однією з головних тем на зустрічі була - посилення ППО.

"Наголосив, що нам потрібні своєчасні й достатні поставки перехоплювачів до систем Patriot та ракет класу «повітря – повітря», щоб захищати людей, економіку і критичну інфраструктуру від російських ударів", - сказав Клименко.

Також співрозмовники обговорили перспективи програми PURL. Клименко наголосив, що це один із ключових механізмів отримання критично необхідного озброєння, тому важливо збільшувати фінансування програми та забезпечувати її стабільну роботу.

Водночас маємо об’єднувати зусилля у сфері технологій, розвивати спільні виробництва та зміцнювати стійкість України й союзників.

Дякую Крістіану Буку та Дугласу Джонсу за предметну розмову. РНБО готова до подальшої співпраці, обміну інформацією та практичним досвідом.

Продовжуємо роботу над рішеннями, які посилюватимуть оборону України та нашу спільну безпеку.