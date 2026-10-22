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На Київщині російський дрон упав біля магазина, постраждав чоловік

Вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки, а також автомобілі, що рухалися шосе. 

На Київщині російський дрон упав біля магазина, постраждав чоловік
Тимур Ткаченко
Фото: facebook/Тимур Ткаченко

Росія атакувала Київську область безпілотниками. У Бучанському районі зафіксовано влучання на відкритій місцевості неподалік місцевого магазину. 

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Київщина знову під ударом. Ворог продовжує свій терор проти мирного населення. Станом на цей час маємо наслідки чергової ворожої атаки безпілотниками у Бучанському районі. Зафіксовано влучання на відкритій місцевості неподалік місцевого магазину. Вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки, а також автомобілі, що рухалися шосе", - написав він у Telegram.

В результаті атаки поранення ноги та акубаротравму отримав 59-річний чоловік. Йому вже надають усю необхідну медичну допомогу.

Рятувальні та екстрені служби працюють на місці події. Детальніша інформація щодо руйнувань та стану постраждалих наразі уточнюється.

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