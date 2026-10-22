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Уряд ухвалив нові правила митного контролю

Хочуть таким чином підтримати бізнес і оборонне виробництво.

Уряд ухвалив нові правила митного контролю
митниця
Фото: Державна митна служба

Кабмін ухвалив постанову, якою змінив правила роботи митниці.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Зміни мають підтримати постраждалі від обстрілів підприємства, пришвидшити митний контроль і спростити імпорт для оборонного сектору.

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Зокрема, під час оцінки фінансового стану підприємств враховуватимуть наслідки російських атак. Якщо компанія втратила майно чи склади через обстріли, але раніше відповідала вимогам для зменшення або звільнення від сплати митної гарантії, вона зможе зберегти відповідний статус або авторизованого економічного оператора (АЕО). Для цього бізнес має підтвердити причинно-наслідковий зв'язок погіршення стану з діями ворога та надати план відновлення фінансових показників протягом двох років, пояснив Мінфін.

Серед інших фінансових пом'якшень:

  • від'ємні чисті активи оцінюватимуть лише на момент перевірки, а не за три останні роки;
  • моніторинг стійкості для постраждалих АЕО відтермінують до завершення сімнадцятого місяця після скасування воєнного стану;
  • підприємства, яким призупинили авторизацію, зможуть надати нові документи з урахуванням нових правил, а повторну оцінку для тих, хто має гарантійні пільги, проведуть уперше в першому-другому кварталах 2027 року за підсумками 2026 року.

Крім того, уряд скоротив час погодження процедур офіційного контролю з восьми годин до однієї робочої години. Огляд, маркування, знезараження чи відбір зразків товарів узгоджуватимуть через систему «єдиного вікна» між митницею, декларантом та Держпродспоживслужбою в найближчі строки, що зменшить час простою вантажів.

Крім того, митники тимчасово призупиняють державний контроль нехарчової продукції до оновлення секторальних планів ринкового нагляду. Нові плани формуватимуть на основі аналізу міжнародних систем сповіщення про ризикову продукцію та фактів заборон на ринку за останні два роки.

Ще одне нововведення – нова постанова уряду запускає механізм звільнення від ПДВ та ввізного мита для матеріалів, агрегатів та комплектувальних, які ввозять в Україну для виготовлення зброї за кошти іноземних партнерів.

Також уряд тимчасово скасував вимоги до обов'язкової роботи відеоспостереження на митних складах, якщо обладнання пошкоджено через бойові дії чи диверсії РФ. Водночас власники складів тимчасового зберігання отримуватимуть дані з митних декларацій про випуск товарів для ведення точного обліку.

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