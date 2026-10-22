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Франція заборонить “незаконні” протести, Макрон скликає Раду оборони

Організованим групам, як-от профспілкам, запропонують альтернативні маршрути для проведення маршів, щоб убезпечити бізнес.

Франція заборонить “незаконні” протести, Макрон скликає Раду оборони
Протест у Парижі
Фото: EPA/UPG

У Франції найближчими днями заборонить “незаконні” протести. Про це заявив президент Емманюель Макрон, пише France24.

Водночас організованим групам – наприклад, профспілкам – запропонують альтернативні маршрути для проведення маршів, щоб убезпечити бізнес.

Уряд повідомив, що під час демонстрацій у суботу, 24 жовтня мають залучити на 20% більше правоохоронців, ніж 17 жовтня. Також планується залучення військових для патрулювання вулиць.

Завтра під головуванням Макрона відбудеться засідання Ради оборони, на якому Париж ухвалить подальші рішення щодо вирішення кризи. У ній візьмуть участь ключові міністри.

Президент Франції зробив такі заяви після зустрічі з представниками розвідки та високопоставленими міністрами сьогодні. За його словами, за заворушеннями та мародерством, які охопили Францію минулої суботи, стоять “бунтівні” ультраліві угруповання, а також вандали.

Додамо, регіональна влада заборонила проведення у суботу “будь-яких демонстрацій” у Ліоні – третьому за величиною місті Франції.

  • Попередні демонстрації учнів та студентів переросли у вуличне насильство – наймасштабніше в країні за останні роки.
  • У Парижі учасникам протестів заборонено збиратися біля Єлисейського палацу (резиденції президента), на площі Бастилії, поблизу обох палат парламенту, а також у низці туристичних місць, зокрема біля Лувру та на Єлисейських полях. Запроваджується комендантська година, яка діятиме з 8:00 до 20:00 за місцевим часом.
  • Раніше влада у Марселі – другому за величиною міста Франції – заборонила будь-які демонстрації та публічні зібрання в період із полудня до 20:00.
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