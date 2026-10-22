Франція заборонить “незаконні” протести, Макрон скликає Раду оборони

У Франції найближчими днями заборонить “незаконні” протести. Про це заявив президент Емманюель Макрон, пише France24.
Водночас організованим групам – наприклад, профспілкам – запропонують альтернативні маршрути для проведення маршів, щоб убезпечити бізнес.
Уряд повідомив, що під час демонстрацій у суботу, 24 жовтня мають залучити на 20% більше правоохоронців, ніж 17 жовтня. Також планується залучення військових для патрулювання вулиць.
Завтра під головуванням Макрона відбудеться засідання Ради оборони, на якому Париж ухвалить подальші рішення щодо вирішення кризи. У ній візьмуть участь ключові міністри.
Президент Франції зробив такі заяви після зустрічі з представниками розвідки та високопоставленими міністрами сьогодні. За його словами, за заворушеннями та мародерством, які охопили Францію минулої суботи, стоять “бунтівні” ультраліві угруповання, а також вандали.
Додамо, регіональна влада заборонила проведення у суботу “будь-яких демонстрацій” у Ліоні – третьому за величиною місті Франції.
- Попередні демонстрації учнів та студентів переросли у вуличне насильство – наймасштабніше в країні за останні роки.
- У Парижі учасникам протестів заборонено збиратися біля Єлисейського палацу (резиденції президента), на площі Бастилії, поблизу обох палат парламенту, а також у низці туристичних місць, зокрема біля Лувру та на Єлисейських полях. Запроваджується комендантська година, яка діятиме з 8:00 до 20:00 за місцевим часом.
- Раніше влада у Марселі – другому за величиною міста Франції – заборонила будь-які демонстрації та публічні зібрання в період із полудня до 20:00.