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КНДР готується відновити пропагандистське мовлення через гучномовці на кордоні з Південною Кореєю

Упродовж десятиліть обидві Кореї використовували гучномовці для трансляції пропаганди через кордон.

КНДР готується відновити пропагандистське мовлення через гучномовці на кордоні з Південною Кореєю
Кордон між КНДР та Південною Кореєю
Фото: EPA /UPG

Північна Корея протягом найближчих днів може відновити роботу пропагандистських гучномовців уздовж усього кордону з Південною Кореєю. Про це заявила Кім Йо Чжон – сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина на тлі загострення відносин між двома країнами.

Її заяву в четвер, 22 жовтня, оприлюднило державне інформаційне агентство КНДР KCNA, повідомляє The Guardian.

Упродовж десятиліть обидві Кореї використовували гучномовці для трансляції пропаганди через кордон. Північнокорейська сторона, зокрема, передавала звуки виття тварин, тоді як Південна Корея транслювала K-pop, новини та критичні щодо Пхеньяна повідомлення.

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Якщо КНДР відновить мовлення, це стане першим подібним протистоянням за останні 16 місяців. Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон призупинив трансляції з південного боку кордону в червні 2025 року, невдовзі після вступу на посаду. У серпні того ж року військові демонтували гучномовці.

У Міністерстві оборони Південної Кореї заявили, що в разі відновлення трансляцій Пхеньяном Сеул, імовірно, вживатиме пропорційних заходів. Водночас остаточного рішення щодо відповіді поки не ухвалили.

Контекст

Відносини між двома країнами погіршилися після інциденту у вересні, коли внаслідок вибуху міни на південь від демаркаційної лінії постраждали троє південнокорейських військових, двоє з них зазнали серйозних поранень. Сеул і командування ООН, яке контролює дотримання перемир'я 1953 року, дійшли висновку, що йшлося про протипіхотну міну, встановлену Північною Кореєю. 

Водночас КНДР продовжує укріплювати прикордонну територію. Після того як у грудні 2023 року Кім Чен Ин оголосив дві Кореї "ворожими державами", Північна Корея почала активніше встановлювати міни, колючий дріт і протитанкові загородження.

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